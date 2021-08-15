Doğal malzemelerden yapılan Ezo gelin bebekler yurt dışından ilgi görüyor
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Doğal malzemelerden yapılan Ezo gelin bebekler yurt dışından ilgi görüyor

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Haberler | Kültür Sanat

Doğal malzemelerden yapılan Ezo gelin bebekler yurt dışından ilgi görüyor Gaziantep'te tamamen doğal ve sağlıklı bez malzemelerden yapılan 'Ezo Gelin' bebekler, yurtdışına ihraç edilirken, yöresel simgeleri de üzerinde barındıran Ezo Gelin bebeklere ilgi her geçen gün artıyor.

Doğal malzemelerden yapılan Ezo gelin bebekler yurt dışından ilgi görüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te tamamen doğal ve sağlıklı bez malzemelerden yapılan 'Ezo Gelin' bebekler, yurtdışına ihraç edilirken, yöresel simgeleri de üzerinde barındıran Ezo Gelin bebeklere ilgi her geçen gün artıyor.

Gaziantep'te tamamen doğal bez malzemelerden yapılan el emeği Ezo Gelin bebekler, modern oyuncak bebeklerin yerini alıyor. İçerisinde plastik ya da kimyasal katkı maddesi bulunmayan Ezo Gelin bebekler, büyük ilgi görüyor. Türk kültürünü yansıtan Ezo Gelin bebeklerin kostümlerinde kutnu kumaşı ile birlikte geleneksel motifler de kullanılıyor. Bebeklere Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerden talep oluyor.

"Tamamen doğal malzemeler kullanıyoruz"

Gaziantep'te tamamen el emeği ile yapılan Ezo Gelin bebeklerin satışını yapan Eray Savcı Ezo Gelin bebekler tamamen doğal malzemelerden yapıldığını ifade ederek, "Yaklaşık 6 senedir bu işi yapıyoruz. Tamamen kadife ve kutnu kumaşından yapılıyor bu bebekler. Gazoz kapaklarıyla birlikte pamuklarla birleştirerek bu hale getiriyoruz. Yaşlı teyzelerimiz belirli köylerde yapıyor, atölyemiz var. Hem bir sosyal proje hem de onlara ekonomik katkı sağlıyoruz. Bu bebekler tamamen el yapımıdır. Bu bebekler ezogelinin hikayesinden geliyor" dedi.

"Yurt dışından taleplerimiz var"

Yurtdışından talepleri olduğunu belirten Savcı, "İlgi çok iyidir. Yurt dışından da taleplerimiz var. Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerden bize talep oluyor oralara gönderiyoruz. Ürünlerimiz doğal ürünlerden yapıldığı için kanserojen madde yok. Herhangi bir plastik madde içermiyor" diye konuştu.

Doğal malzemelerden yapılan Ezo gelin bebekler yurt dışından ilgi görüyor
Doğal malzemelerden yapılan Ezo gelin bebekler yurt dışından ilgi görüyor
Doğal malzemelerden yapılan Ezo gelin bebekler yurt dışından ilgi görüyor
Doğal malzemelerden yapılan Ezo gelin bebekler yurt dışından ilgi görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun

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