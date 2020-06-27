Doğal maden suyunun bir çok derde deva olduğuna inanıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğal maden suyunun bir çok derde deva olduğuna inanıyorlar

Doğal maden suyunun bir çok derde deva olduğuna inanıyorlar Buldan'da bir şifa kaynağı Denizli'de 1500'lü yıllarda yaşayan İçme Dedesinin kabrinin bulunduğu bölgedeki maden suyuna vatandaşlar yoğun talep gösteriyor.

27.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:12

Doğal maden suyunun bir çok derde deva olduğuna inanıyorlar

Buldan'da bir şifa kaynağı

DENİZLİ - Denizli'de 1500'lü yıllarda yaşayan İçme Dedesinin kabrinin bulunduğu bölgedeki maden suyuna vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Vatandaşlar doğal maden suyunun birçok rahatsızlığa iyi geldiğini belirtiyor.

Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesinde 1500'lü yıllarda yaşayan Anadolu evliyalarından olduğu bilinen ve çevre halkının İçme Dedesi olarak adlandırdığı kabre ziyarete gelen vatandaşlar buradaki doğal maden suyunu da içmeden gitmiyor. Önceki dönemlerde vatandaşlar tarafından uğrak bir nokta olan ve adakların kesildiği bir cazibe merkezi olan bölgede şifalı olduğuna inanılan suyun az akması sonucu misafirlerini bir bir kaybetti. Son dönemlerde suyun geldiği kaynağın temizlenmesi ile eski günlerindeki gibi akan doğal maden suyuna vatandaşlar tekrar yoğun ilgi gösteriyor. Buraya gelen vatandaşlar hem su içiyor, hem de yanlarında getirdikleri şişelere su doldurarak evlerine götürüyor. Kaynağın başına gelen vatandaşlar burada bulunan İçme Dedesinin kabrini de ziyaret etmeden geçmiyor. Mide hazımsızlığı çektiğini ve bu sudan içmeye başladıktan sonra şikayetinin kalmadığını dile getiren Süleyman Mahsun "Büyüklerimizin tavsiyesi üzerine bu suyu içiyorum. Mide rahatsızlığım kalmadı" dedi.

"İçme Dedemiz hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor"

Bostanyeri Mahalle Muhtarı Muhammet Yeşildağ, yıllar önce bölgede İçme Dedesinin kabristanına adak hayırları yapmaya gelenlerin olduğunu, bölgenin bir ziyaret merkezi olduğunu ifade ederek "İçme suyunda azalma olduğundan bölge cazibesini yitirmeye başlamıştı. Ancak suyun kaynağını temizledikten sonra kendiliğinden çoğalmaya başladı. Bölgede kükürt ve diğer madenler bulunuyor. Mide, bağırsak, böbrek, safra kesesi ve sindirim sorunları olan kişiler gelerek bu suyu içiyorlar. Kaplarına doldurup götürüyorlar. Bölgemizin yeniden cazibe merkezi olması bizleri sevindiriyor. Bu amaçla yakın zamanda piknik alanları ve seyir terasları yapacağız. İçme Dedemiz hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Doğal maden suyunun bir çok derde deva olduğuna inanıyorlar

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Yurt dışına çıkmak için gerekli olan PCR testi 110 liraya yapılacak Haber
Yurt dışına çıkmak için gerekli olan PCR testi 110 liraya yapılacak
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Haber
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu Haber
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı Haber
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Suç örgütüne operasyonda polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan zanlı belini kırdı
Suç örgütüne operasyonda polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan zanlı belini kırdı
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Can Bartu Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Türk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Doğal maden suyunun bir çok derde deva olduğuna inanıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 14:22:57. #1.14#
title