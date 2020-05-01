Doğal lezzet 'gravyer' iftar ve sahur sofralarını süslüyor

Kars'ın Boğatepe köyündeki 680 bitki çeşidinin bulunduğu yaylalarda beslenen ineklerin sütünden yapılan ve sadece Kars'ta üretilen dünyaca ünlü gravyer peyniri, zahmetli bir yolculuğun ardından Ramazan ayında da sofraları süslüyor.