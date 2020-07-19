Doğal, katkısız ve pekmezle üretilen lezzet: Giresun simidi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğal, katkısız ve pekmezle üretilen lezzet: Giresun simidi

Ekşi maya ile yapılan hamura simit şekli verildikten sonra kaynar suda haşlanıp, üzüm pekmezli suya batırılarak taş fırında pişirilen Giresun simidi, şehrin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Doğal, katkısız ve pekmezle üretilen lezzet: Giresun simidi
19.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 19.07.2020 10:20

Ekşi maya ile yapılan hamura simit şekli verildikten sonra kaynar suda haşlanıp, üzüm pekmezli suya batırılarak taş fırında pişirilen Giresun simidi, şehrin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 500 yıldır yörede üretilen Giresun simidi, doğal ve katkısız olarak yapılıyor. Yapımında ekşi maya ile un, su ve tuz kullanılıyor. Hamura simit şekli verildikten sonra önce kaynar suda haşlanıyor, ardından pekmeze batırıldıktan sonra fırında kurutuluyor. Son olarak tekrar fırına sürülen simitler pişiriliyor. Giresun simidi, bilinen diğer simitlerin aksine susamsız olarak yapılıyor. Ekşi maya ile hazırlandığından hem mideyi rahatsız etmiyor hem de kilo aldırmayan özelliği bulunuyor. Uzun yıllardır üretilen Giresun simidi, pekmezin verdiği tattan dolayı yöre halkı tarafından rağbet görüyor.

Yaklaşık 40 yıldır simit ustalığı yapan Mustafa Kütükoğlu, Giresun simidinin yöreye has bir lezzet olduğunu belirterek, "Giresun simidi Giresun'a has bir simittir. Fakat yöremizde iki üç ilimizde daha üretildiği için aramızda rekabet var. Rekabet olunca herkes simidi daha güzel yapmaya çalışıyor. Ama Giresun olarak kendi simidimizde iddialıyız" dedi.

Simit ustası Kütükoğlu, Giresun simidinin doğal ve katkısız olarak hazırlandığını söyleyerek, "Ekşi maya kullanıyoruz, sonra haşlayarak pekmezli suda bekletiyoruz. Sonra odun ateşinde kurutup pişiriyoruz. Sadece un, su ve tuz kullanıyoruz. İçeriğinde başka bir şey yok" dedi.

Kütükoğlu, Giresun simidinin gurbetçiler tarafından dünyanın her yerine götürüldüğünü belirterek, "Yaz mevsiminde işlerimiz yoğun oluyor. Gurbetçilerimiz geldiği zaman dönüşlerinde gittikleri yerlere götürüyorlar. Kimi 50 tane, kimi 100 tane simit alıp Amerika'ya kadar götürüyor. Dünyada ne kadar Giresunlu varsa bu simit oralara kadar götürülüyor" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi Politika
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki...
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı Magazin
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı 3. Sayfa
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı Spor
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak Spor
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 3. Sayfa
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
Metroda şarkı söyleyen yolcunun boğazına sarıldı! Anbean kaydedilen olay sosyal medyayı ikiye böldü
Metroda şarkı söyleyen yolcunun boğazına sarıldı! Anbean kaydedilen olay sosyal medyayı ikiye böldü
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Bu araştırma ilk kez yayımlandı! Koronavirüs belirtileri 6 farklı kümeye ayrıldı
Bu araştırma ilk kez yayımlandı! Koronavirüs belirtileri 6 farklı kümeye ayrıldı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ömer Çelik Hulusi Akar Erkan Akçay Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Ünal Karaman Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Bursa Otomobil İngiltere
Şu an buradasınız: Doğal, katkısız ve pekmezle üretilen lezzet: Giresun simidi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 10:21:34. #1.15#
title