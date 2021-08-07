Doğal incinin gramı altını geçti

Son dönemde oldukça rağbet görmeye başlayan doğal inciler altından 4 kat fazla fiyata satılıyor.

Son dönemde oldukça rağbet görmeye başlayan doğal inciler altından 4 kat fazla fiyata satılıyor.

İnci alanların kimi havuzda yetiştirilen, kimisi de okyanuslardan toplanan yüzlerce yıllık incileri tercih ediyor.

Türkiye'de tabii inciden anlayan 10 sanatkar bulunuyor.

Çogunlukla 10 ila 15 bin lira arasındaki incilerin ediliyor.

Uzmanlar, inciye bakıldığında gerçek olup olmadığının anlaşılabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı