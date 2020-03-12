Doğal Hayatın Keyfini çıkartıyor
Trt 1 ekranlarında yayınlanacak Hay Sultan dizisinde Çetin Tekindor ile birlikte seyirciyle buluşacak olan Gülper Özdemir çekimler öncesi tatilin keyfini çıkartıyor.
12.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:28
Sinop'ta yaşayan ailesinin yanında tatil yapan güzel oyuncu,sosyal medyada odun keserken ve tavukları beslerken fotoğraflarını paylaştı.
Doğal hayatın keyfini çıkartan Özdemir şehrin karmaşasından kaçarak çekimler öncesinde enerji depoladığını söyledi.
Kaynak: Bültenler