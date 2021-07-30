Doğal güzellik Kandıra'da bisiklet festivali

Kocaeli Kandıra ilçesinin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için yola çıkan bisikletliler, Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nin ilk gününde Kerpe Kartal Kayalıklarında pedal çevirdi.

Kocaeli Kandıra ilçesinin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için yola çıkan bisikletliler, Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nin ilk gününde Kerpe Kartal Kayalıklarında pedal çevirdi.

Doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajları ile tanınan turizmin gözde ilçesi Kandıra, bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde bisikletliler, Kandıra'nın doğal turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için pedal çeviriyor. Pandemi süreci nedeniyle yurtiçi ve yurtdışından 250 bisikletçinin katıldığı festivalde, katılımcılar için ihtiyaç olabilecek tüm imkanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Kerpe'den startı verilen ve 4 gün sürecek festival kapsamında bisikletliler, etkinliğin ilk gününde Kerpe Kartal Kayalıkları'na akşam sürüşü gerçekleştirdi. Kartal Kayalıkları'na gelen bisikletliler burada güneşin batışını büyük bir keyifle izlerken aynı zamanda fotoğraf çekerek etkinliklerini ölümsüzleştirdiler. Festivalin ikinci günü kapsamında bugün bisikletliler Kerpe-Cebeci-Babalı- Pembe Kayalar, üçüncü gün Kerpe-Ömerağzı-Sarısu-Babaköy-Kandıra köyleri-Bağırganlı-Sardala Koyu ve son gün ise Kerpe-Babatepe-Akçakoca Bey Mezarı-Kerpe güzergahlarında pedal çevrilecek. 4 günlük festivalin sonunda Kocaeli'nin incisi Kandıra, pedallar ile keşfedilmiş olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı