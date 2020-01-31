Doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (1)
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Doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (1)

ORDU'nun Ünye ilçesinde doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

31.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:24
Doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (1)

ORDU'nun ilçesinde doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredeki evlerde oturanlar tahliye edilirken, yangına ekipleri müdahale ediyor.

Yaskoğanı Mahallesi Kirlik mevkisinde saat 15.00 sıralarında doğal gaz ana dağıtım hattında, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi.

Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Kaynak: DHA
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