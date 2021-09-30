Doğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı, sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapıldı - Haberler Ekonomi
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Doğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı, sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapıldı

AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Doğal gazda mesken tarifesi sabit kaldı, sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapıldı

Doğal gazda ekim ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Doğal gazda ekim ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın Konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak belirlendi.

Ekimde sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife eylüldeki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 15 artışla 2 bin 358 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 724 lira oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri
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