Doğal gaza zam mı geldi? 2021 Mart doğal gaza ne kadar zam geldi?
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Doğal gaza zam mı geldi? 2021 Mart doğal gaza ne kadar zam geldi?

01.03.2021 00:06 | Son Güncelleme: 01.03.2021 00:10
Doğal gaza zam mı geldi? 2021 Mart doğal gaza ne kadar zam geldi?

BOTAŞ, uzun zamandır vatandaşların kafasını kurcalayan doğal gaza zam gelecek mi sorularının cevabı niteliğinde bir açıklama yaptı. 2021 yılı için doğal gaz dağıtımına, bağlantı ve hizmet bedellerine zam geldiğini duyurdu. Doğal gaza zam mı geldi? Bakın doğal gaza ne kadar zam geldi?

Önceki aylarda EPDK tarafından doğal gaza zam gelmişti. Son açıklamalara göre 1 Mart itibarıyla doğal gaz zammı tekrar gündem oldu. Doğal gaza zam mı geldi? 2021 doğal gaza ne kadar zam geldi?

2021 DOĞAL GAZA ZAM MI GELDİ?

BOTAŞ, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere konut, sanayi ve doğal gaz santrallerine uygulayacağı tarifelerde yüzde 1 artışa gitti. Buna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı bin metreküp için bin 289 lira; ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise bin 442 lira olarak belirlendi.

DOĞAL GAZA NE KADAR ZAM GELDİ?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. BOTAŞ, Ocak ve Şubat ayının ardından Mart tarifesinde de doğalgaza zam yaptı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde, Mart ayına ilişkin yayımlanan tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, Şubat'ta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1.289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1.442 lira olarak belirlendi.

OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA YÜZDE 1 ZAM GELMİŞTİ

BOTAŞ, doğalgazda fiyat tarifelerini aylık olarak açıklıyor. Şirket, Ocak ve Şubat ayında da doğalgaz tarifesine yüzde 1 zam yapmıştı.

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