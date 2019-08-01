Doğal gaza yüzde 14,97 zam: Yeni fiyatlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) konutta kullanılan doğal gaza yüzde 14,97, sanayi bölgelerinde kullanılan doğal gaza ise yüzde 13,73 oranında zam yaptı. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

EPDK'dan yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,97 oranında artışa gidildiği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle