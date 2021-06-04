Doğal gaza indirim gelecek mi? 2021 gaz fiyatları ne kadar? Güncel doğalgaz fiyatları listesi!

Bugün açıklanacak olan doğalgaz müjdesinin ardından doğal gaza indirim gelecek mi merak edildi. Peki, 2021 doğal gaz fiyatları ne kadar? 2021 gaz fiyatları kaç tl? Doğalgaz ne kadar olacak? Güncel doğalgaz fiyatları listesi nedir? Doğal gaz ve fiyatları ile ilgili bilgiler haberimizde...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." sözlerinden sonra beklenen büyük gün geldi. Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında önemli bir müjde vereceği, Amasra-1 kuyusunda bulunan doğal gaz miktarıyla ilgili detayları açıklayacağı öne sürüldü. Peki, Doğal gaza indirim gelecek mi? 2021 gaz fiyatları ne kadar? Güncel doğalgaz fiyatları listesi! Detaylar yazımızda.

MÜJDE AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi bugün Cuma namazından sonra 14:30 'da açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacak. Ardından Cuma namazından sonra müjde açıklanması yapacağı düşünülüyor.

MÜJDE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdenin bugün 4 Haziran Cuma günü saat 14:30 civarında açıklanacağı bildirildi.

DOĞAL GAZA İNDİRİM GELİR Mİ?

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bulunan doğal gaz rezervinden sonra doğalgaza indirim gelmişti. Fakat bu yıl gelecek mi henüz bilinmiyor. Fakat yapılan değerlendirmelere göre doğalgaz müjdesinin ardından doğalgaza indirim gelebileceği düşünülüyor.

2021 DOĞAL GAZ FİYATLARI NE KADAR?

Konut Müşterileri:

0-100,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,328655 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,826248

100,000 -300,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,328655 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,707861

300,000-1,000,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,893679

1,000,000 - 10,000,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,839285

10,000,000 -100,000,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,800149

100,000,000 üzeri metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,790793

Serbest Müşteriler:

0-100,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,328655 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,826248

100,000 -300,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,328655 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,707861

300,000-1,000,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,893679

1,000,000 - 10,000,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,839285

10,000,000 -100,000,000 metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,800149

100,000,000 üzeri metreküp : Alış fiyatı = 1,486128 Satış fiyatı (KDV dahil) = 1,790793

NE KADAR DOĞAL GAZ BULUNDU?

Henüz müjde açıklanmadı. Kaç metreküp doğal gaz bulunduğu bilinmiyor. Fakat geçtiğimiz sene yapılan müjdede 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmişti.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bulunan rezerv hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter üzerinden şu şekilde açıklama yapmıştı:

"Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajda hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti.

Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. #MüjdelerOlsun"

MÜJDE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Müjde'nin bugün saat 14:30 civarlarında açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyonda canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrasında tüm gözler, bugün yapılacak açıklamaya çevrildi.

AMASRA-1 KUYUSUNDAN ÇIKARILAN DOĞAL GAZ MİKTARINI AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin müjdeyi kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatacak. Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğal gaz keşfettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaç milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nisan ayı başında Fatih Sondaj Gemisi'ni Amasra-1 kuyusuna uğurlarken sarf ettiği "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere...Rastgele" sözleri de yeni keşifle birlikte yerini buldu.

KUYU TESLERİNİ KANUNİ SONDAJ GEMİSİ YAPACAK

Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Tuna-1'deki keşfin ardından bölgede Türkali-1, Türkali-2 ve Amasra-1 kuyuları açılmıştı. Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini ise Kanuni Sondaj Gemisi yapacak. Kanuni, 5 Mayıs'ta Filyos Limanı'ndan demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaşmıştı.

BAKAN DÖNMEZ'İN PAYLAŞIMI HEYECAN YARATTI

Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecanın dozunu artırdı. Bakan'ın yaptığı paylaşım beklenen gaz keşfi açıklamalarını desteklerken, paylaşımda 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi.