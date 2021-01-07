Doğal gaz zehirlenmesinden ölen avukat, eşi ve stajyeri toprağa verildi (2)

ÖLÜM NEDENLERİ KARBONMONOKSİTDiyarbakır'da, evde ölü bulunan avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyer avukatı Mahsun Akbaş'ın Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsilerinin sonucu belli oldu.

ÖLÜM NEDENLERİ KARBONMONOKSİT

Diyarbakır'da, evde ölü bulunan avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyer avukatı Mahsun Akbaş'ın Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsilerinin sonucu belli oldu. Otopsi raporunda, ilk belirlemelere göre, Baran çifti ile Akbaş'ın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

?KOMBİNİN BACASINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince Baran çiftinin evinde dün yapılan incelemede, kombinin bacasında kırık tespit edildi. Ekipler, Baran çifti ve Akbaş'ın ölümüne neden olan doğal gaz kaynaklı karbonmonoksidin bacadaki kırıktan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı