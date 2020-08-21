Doğal gaz ucuzlayacak mı? Doğal gaz bulununca doğal gaz ucuzlar mı? Ne kadar doğal gaz bulundu? Ülkemizde yapılan doğal gaz sondaj çalışmaları sonucunda doğal gaz fiyatlarının ucuzlayıp ucuzlamayacağı merak ediliyor. Peki, doğal gaz bulununca doğal gaz ucuzlar mı? Ne kadar doğal gaz bulundu? Doğal gaz ucuzlayacak mı?

Doğal gaz arama faaliyetlerinde yaşanan gelişmeler sonucunda doğal gaz fiyatlarının ucuzlayıp ucuzlamayacağı konusu merak ediliyor. Peki, doğal gaz ucuzlayacak mı? Doğal gaz bulununca doğal gaz ucuzlar mı? Ne kadar doğal gaz bulundu? TÜRKİYE'DE NE KADAR DOĞAL GAZ BULUNDU? Reuters'a bilgi veren bir yetkili, bulunan doğalgaz rezervinin Türkiye'nin enerji ihtiyacını 20 yıl kadar karşılayabilme potansiyeli olduğunu belirtti. Yetkili rezervin Tuna-1 bölgesinde bulunduğunu ve yaklaşık 800 milyar metreküp olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. Türkiye'nin Fatih sondaj gemisi Temmuz ayı sonundan bu yana Karadeniz'de Ereğli açıklarında Tuna-1 olarak adlandırılan bölgede çalışma yapıyordu. Ancak yetkili bu gazın çıkarılmaya başlanmasının 7 ila 10 yıl sürebileceğine ve yaklaşık 2-3 milyar dolarlık yatırım gerektiğine dikkat çekti. DOĞAL GAZ UCUZLAYACAK MI? Doğal gaz fiyatları konusunda resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.