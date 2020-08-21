Doğal gaz Türkiye'ye kaç yıl yetecek? Doğal gaz faturaları düşecek mi? Türkiye, Fatih sondaj gemisiyle Karadeniz'de 350 metreküp doğal gaz buldu. Tuna-1 kuyusunda elde edilen doğal gazın bu kadarla kalmadığı ve devamının olduğu Cumhurbaşkanı tarafından bildirildi. Peki, doğal gaz bedava mı olacak? Doğal gaz fiyatları düşecek mi?

Karadeniz'de bulunan doğal gaz Türkiye'ye ne kadar süre yetecek? Uzun süre Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacağı bilinen yeni keşfedilen doğal gazın, 2023 yılında halkın hizmetine sunulması planlanıyor. Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj faaliyetleri devam ederken, ilk sevindirici haber Karadeniz'den gelmiş oldu. Doğal gaz fiyatları ne olacak? İşte, ayrıntılar...

DOĞAL GAZ TÜRKİYE'YE KAÇ YIL YETECEK?

Reuters'da yer alan habere göre, Türkiye'nin Karadeniz'de buluduğu doğal gaz, ülkeye yaklaşık 20 yıl yetecek. 20 yıl boyunca ülke enerjisini karşılayabilecek düzeyde olan doğal gazın 320 metreküpten daha fazla olduğu da tahmin ediliyor.

DOĞAL GAZ FATURALARI DÜŞECEK Mİ?

Özellikle kış aylarında vatandaşın ödemekte zorluk çektiği doğal gaz faturaları, yeni keşfedilen doğal gaz yatağı ile düşüşe geçer mi merak ediliyor. 2023 yılına halka sunulacak olan bu yeni kaynak, doğal gaz fiyatına etki edecek mi? İhracat düzeyine gelinmesi planlanan doğal gaz keşfi neticesinde Türkiye'de faturaların 2023 yılından başlayarak düşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı olarak; Erdoğan, "Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarımızı da çoğaltıyoruz. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.