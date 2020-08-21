Doğal gaz Türkiye'ye kaç yıl yetecek? Doğal gaz faturaları düşecek mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğal gaz Türkiye'ye kaç yıl yetecek? Doğal gaz faturaları düşecek mi?

Türkiye, Fatih sondaj gemisiyle Karadeniz'de 350 metreküp doğal gaz buldu. Tuna-1 kuyusunda elde edilen doğal gazın bu kadarla kalmadığı ve devamının olduğu Cumhurbaşkanı tarafından bildirildi. Peki, doğal gaz bedava mı olacak? Doğal gaz fiyatları düşecek mi?

Doğal gaz Türkiye'ye kaç yıl yetecek? Doğal gaz faturaları düşecek mi?
21.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:50

Karadeniz'de bulunan doğal gaz Türkiye'ye ne kadar süre yetecek? Uzun süre Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacağı bilinen yeni keşfedilen doğal gazın, 2023 yılında halkın hizmetine sunulması planlanıyor. Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj faaliyetleri devam ederken, ilk sevindirici haber Karadeniz'den gelmiş oldu. Doğal gaz fiyatları ne olacak? İşte, ayrıntılar...

DOĞAL GAZ TÜRKİYE'YE KAÇ YIL YETECEK?

Reuters'da yer alan habere göre, Türkiye'nin Karadeniz'de buluduğu doğal gaz, ülkeye yaklaşık 20 yıl yetecek. 20 yıl boyunca ülke enerjisini karşılayabilecek düzeyde olan doğal gazın 320 metreküpten daha fazla olduğu da tahmin ediliyor.

DOĞAL GAZ FATURALARI DÜŞECEK Mİ?

Özellikle kış aylarında vatandaşın ödemekte zorluk çektiği doğal gaz faturaları, yeni keşfedilen doğal gaz yatağı ile düşüşe geçer mi merak ediliyor. 2023 yılına halka sunulacak olan bu yeni kaynak, doğal gaz fiyatına etki edecek mi? İhracat düzeyine gelinmesi planlanan doğal gaz keşfi neticesinde Türkiye'de faturaların 2023 yılından başlayarak düşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı olarak; Erdoğan, "Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarımızı da çoğaltıyoruz. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Doğal gaz ucuzlayacak mı? Doğal gaz bulununca doğal gaz ucuzlar mı? Ne kadar doğal gaz bulundu?
Doğal gaz ucuzlayacak mı? Doğal gaz bulununca doğal gaz ucuzlar mı? Ne kadar doğal gaz bulundu?
1 metreküp doğal gaz kaç lira? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 m3 doğal kaz ne kadar eder?
1 metreküp doğal gaz kaç lira? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 m3 doğal kaz ne kadar eder?
Doğal gaz ithalat ihracat rakamları nedir? Doğal gaz tüketimi neden düştü?Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ne durumda?
Doğal gaz ithalat ihracat rakamları nedir? Doğal gaz tüketimi neden düştü?Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ne durumda?

Manşet

Haberler

Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Ekonomi
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum Ekonomi
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti 3. Sayfa
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da yankı uyandırdı
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Sağanak sonrası Haliç kahverengiye büründü
Sağanak sonrası Haliç kahverengiye büründü
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 3 yaralı
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 3 yaralı
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Beşiktaş, Fransa 3. Ligi'nde oynayan Abdullah Aydın'ı transfer etti
Beşiktaş, Fransa 3. Ligi'nde oynayan Abdullah Aydın'ı transfer etti
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Hacı Bektaş Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Saylak Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Jose Sosa Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Doğal gaz Türkiye'ye kaç yıl yetecek? Doğal gaz faturaları düşecek mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 18:51:22. #1.15#
title