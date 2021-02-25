Doğal gaz talebinin 2050'de 6 trilyon metreküpe ulaşması bekleniyor
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Doğal gaz talebinin 2050'de 6 trilyon metreküpe ulaşması bekleniyor

25.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:20
Doğal gaz talebinin 2050'de 6 trilyon metreküpe ulaşması bekleniyor

Dünyada artan nüfus ve temiz enerji kaynaklarına yönelim nedeniyle küresel doğal gaz talebinin 2050 itibarıyla yüzde 50 artışla 5 trilyon 920 milyar metreküpe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Dünyada artan nüfus ve temiz enerji kaynaklarına yönelim nedeniyle küresel doğal gaz talebinin 2050 itibarıyla yüzde 50 artışla 5 trilyon 920 milyar metreküpe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumunun (GECF) yayımladığı son rapora göre, doğal gazın küresel enerji sepetinde 2025 itibarıyla kömürü geride bırakması, 2047'de ise en çok kullanılan kaynak olması bekleniyor.

Bu kapsamda, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin toplam gaz ticaretindeki payının da 2050 itibarıyla yüzde 56 olacağı tahmin ediliyor.

Çin, Avustralya, Hindistan, ABD, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra Afrika, Avrasya ve Orta Doğu ülkelerinde doğal gaz üretiminin artması bekleniyor. Avrupa'da 2019'da 200 milyar metreküp olan doğal gaz üretiminin ise 2050 itibarıyla 70 milyar metreküpe düşeceği öngörülüyor.

Doğal gazın birçok ülke tarafından temiz bir alternatif yakıt olması nedeniyle tercih edileceği belirtilen rapora göre, 2019'da yüzde 2 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2050'de yüzde 10'a yükselecek.

Dünyada artan nüfus ve temiz enerji kaynaklarına yönelim nedeniyle küresel doğal gaz talebi, 2050 itibarıyla yüzde 50 artışla 5 trilyon 920 milyar metreküpe ulaşacak. Ayrıca, doğal gaz piyasası bölgesellikten çıkarak ülkeler arası daha fazla bağlantı kurulacak.

Doğal gaz, kömür ve petrolden daha temiz bir yakıt olarak ön plana çıkarken, geçen yıl gaz fiyatlarında yaşanan düşüş ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle temiz hava farkındalığının yükselmesi doğal gaza desteği artıracak.

Nüfus artışı, çevresel kaygılar ve doğal gaza erişimin kolaylaşması gibi etkenler doğal gaz talebinde artışa sebep olacak. Söz konusu artışta ana etken, elektrik üretimi ve sanayi kullanımı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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