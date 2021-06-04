Doğal gaz rezervleri ne kadar oldu? 2021 güncel Türkiye doğal gaz rezervleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Ağustos ayında verdiği doğal gaz rezervi müjdesinden sonra, Eylül ayında açıklamalarda bulunmuştu.Ne kadar doğal gaz bulundu? 2021'de güncel olarak doğal gaz rezervleri ne kadar oldu? Doğal gaz nerede bulundu? Doğal gaz rezervi hakkında merak edilenler... İşte, 2021 güncel rezervler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta açılan Uzun Mehmet Camii'nin ardından yeni gelişmeler hakkında detayları verecek. Erdoğan'ın "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız" sözlerinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sosyal medyadan açıklama yaparak bugünü işaret etti. Dış basında doğal gazın keşfine dair detaylar yer alırken vatandaşlar "Doğal gaz rezervleri ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırdı. İşte, 2021 güncel rezervler!

DOĞAL GAZ REZERVLERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 milyar metreküp yeni rezerv keşfedildiğini açıklamıştı. 21 Ağustos'ta Sakarya Gaz Sahası'nda (Tuna-1) 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu açıklanmıştı. Eylül ayında yapılan son keşifle birlikte toplam rezerv 405 milyar metreküpe yükseldi.

Doğal gaz rezervleri son açıklanan müjdenin ardından büyük bir artış yaşamıştı.

21 Ağustos'ta Sakarya Gaz Sahası'nda (Tuna-1) 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu açıklanmıştı. Son keşifle birlikte toplam rezerv 405 milyar metreküpe yükseldi. Türkiye'nin yıllık ortalama doğalgaz tüketiminin 40-45 milyar metreküp biliniyor.

ERDOĞAN YENİ MÜJDEYİ AÇIKLAYACAK

Türkiye deniz ve karadaki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sene Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfi sonrası Sakarya Gaz Sahası'ndaki rezerv tespiti ve yeni gaz keşfine yönelik sondajlarla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini veriyor. Başkan Erdoğan, yarın bölgedeki açılışta yeni bir müjde daha vereceğini duyururken, uzmanlar Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin yeni rezervlerle ilgili olabileceğini belirtti.

İNSANSIZ ÜRETİM

Karadeniz'de tam olarak ne kadar yatırım yapılacağı henüz belirlenmedi fakat TPAO'nun Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğal Gaz İşleme Tesisi Entegre Projesi için hazırlanan ÇED başvuru dosyasına göre, doğal gazın şebekeye iletilmesi için gerekli üretim ve iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılacağı hesaplanıyor.

Bu kapsamda, gaz denizin yaklaşık 2 bin 200 metre derinliğinde ve Filyos Endüstri Bölgesi'ne 155 kilometre uzaklıkta kurulacak denizaltı üretim tesisinin bulunduğu gaz bloğunda üretilecek. Bu tesis, 2 bin 173 kilometrelik bir alan içerisinde 30-40 üretim kuyusunu birleştirip gazın boru hattına aktarılmasını sağlayacak ve deniz tabanında kurulu bir şebeke şeklinde çalışacak.

İşletme süresince üretim, uzaktan kontrol edilen sistemlerle gerçekleştirilecek ve denizde insan bulunacak herhangi bir tesis kurulmayacak.

Burada üretilen gazın karaya ulaştırılması için denizin 2 bin 200 kilometre derinliğinde 155 kilometrelik çift boru hattı kurulacak. Boru hattıyla Filyos'a gelen gaz burada kurulacak işleme tesisiyle Türkiye'nin gaz şebekesinin standartlarına uygun hale getirilecek.

ÜRETİMDE KADEMELİ ARTIŞ

Deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak.

Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

Söz konusu üretim bugünkü rakamlarla, Türkiye'nin geçen yıl 48,2 milyar metreküp olan doğal gaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayabilecek.