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Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler Tanıtım Toplantısı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, doğal gaz piyasasında haftalık ürünlerde işlem sürecine 1 Haziran'da başlanacağını söyledi.

Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler Tanıtım Toplantısı
28.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:31

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, doğal gaz piyasasında haftalık ürünlerde işlem sürecine 1 Haziran'da başlanacağını söyledi.

Türkoğlu, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler" toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz tüketiminde yaşanan düşüşe rağmen EPİAŞ'ta işlemlerin iyi seviyede olduğunu kaydetti.

Bu yıl piyasada katılımcı sayısında yaşanan artışın da işlemleri olumlu etkilediğine dikkati çeken Türkoğlu, "EPİAŞ tarafından işletilen Sürekli Ticaret Platformunda artık çok daha fazla işlem yapılıyor. 2020'nin başından bugüne kadar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173 daha fazla işlem yapıldı. Ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 191, nisan-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138 daha fazla işlem hacmi gerçekleşti.?" diye konuştu.

Türkoğlu, doğal gaz piyasasında haftalık ürünlere ilişkin yazılım geliştirme çalışmalarının tamamladığını aktararak, "1 Haziran itibarıyla da piyasaya açacağız. Vadeli doğal gaz piyasamız da gelecek yıl hizmete girecek. Böylece gaz piyasasıyla ilgili derinliğimiz ciddi anlamda artmış olacak. Rekabetçi gücümüz artmış olacak. Uzun vadeli kontratların bitmesiyle piyasa ihtiyacı daha da artacak." dedi.

Doğal gazda haftalık ürün işlem süreci

Piyasa katılımcıları, günlük spot doğal gaz işlemlerine benzer şekilde EPİAŞ'ta haftalık olarak işlem yapabilecek.

Piyasa katılımcıları ve kullanıcılar bu süreçte ayrı bir kayıt ve yetkilendirme işlemine gerek duymayacak.

Haftalık ürün süreciyle piyasa katılımcılarına, dengesizliklerini esnek bir şekilde yönetebilme fırsatı sunulacak, analiz ve tahmin çalışmalarıyla da fiyat avantajlarından yararlanabilme imkanı sunulacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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