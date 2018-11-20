Doğal Gaz Patlamasında Ev Harabeye Döndü, Duvardaki Çerçeve Düşmedi

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki evde, doğal gaz bağlantısı döşenirken, patlama meydana geldi. Evin duvarları patlamanın şiddetiyle yıkılırken, 3 kişi yaralandı. Ev harabeye dönerken, yıkılan duvarda asılı çerçevenin düşmediği görüldü.

Atatürk Caddesi'nde bulunan, 3 katlı binanın girişindeki Özgür Karabulut'a (37) ait evde, dün saat 19.30 sıralarında, doğal gaz bağlantısı döşenirken, patlama meydana geldi. Evin duvarları, patlamada büyük gürültüyle yıkıldı. Evdeki bazı eşyalar, patlamanın şiddetiyle sokağa saçılırken, park halindeki araçların da camları kırıldı. Ev sahibi Özür Karabulut ile işçiler Turgay Demir (40) ve Yusuf Akyüz (24), patlama sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabulut ve Demir, buradaki tedavilerinin ardından Erzurum'daki hastaneye sevk edildi.

ÇERÇEVE YIKILAN DUVARDA KALDI

Ev harabeye dönerken, yıkılan duvarda asılı çerçevenin düşmediği görüldü. Çerçevedeki fotoğrafta yer alanların, Özgür Karabulut'un dedesi Faik Karabulut ile amcası Mustafa Karabulut olduğu öğrenildi.

'SAĞ ÇIKMAMIZ, TAMAMEN MUCİZEYMİŞ'

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen işçi Yusuf Akyüz, patlamanın olduğu eve geldi. Akyüz, "Evin tesisatını yaptık. Vanaları açıp, gazın gelmesini bekliyorduk. Bu sırada evin lambasını yaktılar. O sırada evi, alev topu kapladı. Patronum Turgay ağabey, bana bir şey olmasın, diye üzerime kapandı sonra dışarı çıktık. Çok şükür, kimseye bir şey olmamıştı. Bizi ilçe hastanesine kaldırdılar. Benim durumum, onlara göre iyi olduğu için tedavi edip, taburcu ettiler. Bugün sabah gelip, evi gördüğümde 'Sağ çıkmamız, tamamen mucizeymiş' dedim" diye konuştu.

- Erzurum