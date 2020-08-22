Doğal gaz ne zaman çıkacak? Yeni bulunan doğalgaz rezervi kaç yıllık olacak, ne zaman kullanılabilecek?
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Doğal gaz ne zaman çıkacak? Yeni bulunan doğalgaz rezervi kaç yıllık olacak, ne zaman kullanılabilecek?

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunun müjdesini vermişti. Vatandaşlar doğal gazın ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki doğal gaz ne zaman çıkacak, ne zaman kullanıma sunulacak, doğalgaz rezervleri kaç yıllık olacaktır tüm detaylar haberimizde...

Doğal gaz ne zaman çıkacak? Yeni bulunan doğalgaz rezervi kaç yıllık olacak, ne zaman kullanılabilecek?
22.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:40

Dün yani cuma günü verilen müjdeli habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük doğal gaz rezervi bulunduğunu söylemişti. Bu haberden sonra halk doğal gazın ne zaman çıkacağını ve ne zaman kullanıma sunulacağını, ne zaman işleneceğini merak etmeye başladı. Şimdi sizlere doğal gaz ne zaman çıkacak, rezervler kaç yıllık tüm detayları aktaralım.

DOĞAL GAZ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı değerlendirmede yeni bulunan doğal gazın 2023 yılında kullanıma başlanacağını söyledi.

Fakat bazı uzmanlara göre bu tarih çok erken olmakla birlikte bazıları ise 2023'ün gayet gerçekçi bir hedef olduğu yönünde açıklamalarda bulundu. Enerji uzmanı Serkan Şahin'e göre 2023 gerçekti bir tarih fakat üretimin ne zaman başlanacağı ve rezervin tam büyüklüğü gibi konuların tam detayları 6 aylık bir çalışma ile ortaya çıkacağını söyledi. Yani 6 aylık çalışma sonrasında yeni bulunan 320 milyar metreküplük doğal gazın tam olarak hangi tarihte çıkarılacağı açıklanabilir.

Sonuç olarak yapılan açıklamalara göre yeni bulunan doğal gazın 2023 yılında çıkması ve kullanılması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN YILLIK KULLANDIĞI DOĞAL GAZ MİKTARLARI

EPDK'nın verilerine göre son 6 yıllık doğal gaz tüketim değerleri aşağıdaki gibidir.

2015 yıllık doğal gaz tüketimi: 47.9 milyar metreküp

2016 yıllık doğal gaz tüketimi: 49.5 milyar metreküp

2017 yıllık doğal gaz tüketimi: 53.8 milyar metreküp

2018 yıllık doğal gaz tüketimi: 50 milyar metreküp

2019 yıllık doğal gaz tüketimi: 46.8 milyar metreküp

2020 yıllık doğal gaz tüketimi: Henüz açıklanmadı!

YENİ BULUNAN DOĞAL GAZ REZERVİ KAÇ YILLIK OLACAK?

Bildiğiniz gibi toplamda 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmuştu. 2019 yıllık doğal gaz tüketimi verilerine göre 320 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'nin 7 yıllık ihtiyacını karşılayabilecektir. Yani 320'yi 46'ya böldüğümüzde yaklaşık 7 sayısını elde ediyoruz. Haliyle bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ile 7 yıllık doğal gaz ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ YILLIK ENERJİYİ KARŞILAR?

320 milyar metreküp doğal gaz son verilere göre Türkiye'nin 7 yıllık enerji ihtiyacını karşılamış olacaktır. Yani bir nevi ülkemiz 7 yıl boyunca başka ülkelerden doğal gaz satın almadan kendi enerjisini kendi sağlamış olacaktır diyebiliriz.

DOĞAL GAZ NE ZAMAN KULLANILABİLECEK?

Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre doğal gaz 2023 yılında çıkacaktır. Yani 3 yıl sonra kullanılmaya başlanacaktır. Fakat bazı uzmanlara göre bu durum tamamen çalışmaya bağlıdır. Çok çalışılırsa 2023 yılına yetiştirilebilir. Fakat tarihte uzamalar da olabilir.

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