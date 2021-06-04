Doğal gaz nasıl yazılır? Doğalgaz bitişik mi ayrı mı yazılır? TDK'ya göre doğalgaz nasıl yazılır?

Türkçe'mizde bazı kelimelerin yazılışları karıştırılabiliyor. Bu kelimelerden birisi de "doğalgaz - doğal gaz" ikilisidir. Peki yazım kurallarına göre, TDK'ya göre doğalgaz nasıl yazılır? Doğal gaz ayrı mı yazılıyor yoksa birleşik mi yazılıyor? Doğalgaz nasıl yazılır? Birleşik ve ayrı yazılan kelimeler nelerdir?