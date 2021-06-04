Doğal gaz nasıl yazılır? Doğalgaz bitişik mi ayrı mı yazılır? TDK'ya göre doğalgaz nasıl yazılır?
Türkçe'mizde bazı kelimelerin yazılışları karıştırılabiliyor. Bu kelimelerden birisi de "doğalgaz - doğal gaz" ikilisidir. Peki yazım kurallarına göre, TDK'ya göre doğalgaz nasıl yazılır? Doğal gaz ayrı mı yazılıyor yoksa birleşik mi yazılıyor? Doğalgaz nasıl yazılır? Birleşik ve ayrı yazılan kelimeler nelerdir?
Türk Dil Kurumu'na göre doğalgaz kelimesi ayrı mı yazılır bitişik mi? merak ediliyor. Yazım kurallarında en çok karıştırılan kelimelerin başında doğalgaz geliyor. Türkçe ve edebiyat sınavlarında karşımıza çıkabilen bu kelime nasıl yazılıyor şimdi hep birlikte inceleyelim...
TDK'YA GÖRE DOĞALGAZ NASIL YAZILIR?
• Doğru yazılışı : Doğal gaz (Ayrı yazılır)
• Hatalı yazılışı : Doğalgaz
doğal gaz:
1. isim Yer kabuğunun içinde bulunan, yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alan ve petrolün bir cinsi olan yanıcı gaz.
2. isim Hidrokarbon biriken alanlarda açılan kuyulardan elde edilen, esas itibarıyla metan gazı ile az miktarda propan, bütan vb. daha ağır moleküllü hidrokarbon gazları ve eser miktarda su buharı, hidrojen, karbondioksit ve azot karışımı gaz.
3. isim Konutlarda ve iş yerlerinde ısınma, üretim ve enerji amacıyla belli bir merkezden kontrollü olarak bir şebeke sistemiyle dağıtılan yanıcı gaz