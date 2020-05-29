Doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi yaralandı
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Doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir evde doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

29.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:32

Kahramanmaraş'ta bir evde doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Süleymanşah Mahallesi'nde müstakil bir ikametin mutfağında patlama meydana geldi.

Patlamada, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Hüseyin Dağ (25) yaralandı.

Dağ, sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Doğal gaz kaynaklı olduğu bildirilen patlamada evde hasar oluştu.

Doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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