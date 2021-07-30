Doğal gaz ithalatı mayısta yüzde 34,9 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğal gaz ithalatı mayısta yüzde 34,9 arttı

Doğal gaz ithalatı mayısta yüzde 34,9 arttı
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 artarak 3 milyar 599 milyon metreküp oldu.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 artarak 3 milyar 599 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 150 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 449 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 157,9 artarken, LNG ithalatı yüzde 68,9 düştü. Böylece toplam doğal gaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 artarak 3 milyar 599 milyon metreküp oldu.

Mayısta en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 862 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 860 milyon metreküple İran, 426 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 477 ve yüzde 100 artarken, Azerbaycan'dan gelen gaz miktarı yüzde 51,6 azaldı.

Gaz santrallerinde tüketim artışı sürüyor

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 61,4 arttı ve 3 milyar 642 milyon metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 333,6 artışla 1 milyar 178 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 12,8 azalarak 725 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 46,6 artışla 317 milyon metreküp oldu.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış ve tüketimde düşüş görülmüştü. Bu durum, doğal gaz ithalatı ve tüketiminin mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre büyük artış göstermesine neden oldu.

Ayrıca, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan üretimin geçen yılın son çeyreğinden beri düşük seyretmesi, doğal gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payının artmasına neden oluyor. Doğal gazdan elektrik üretiminin yükselmesi, toplam gaz ithalatına artış olarak yansımaya devam ediyor.

Yer altı ve LNG stok miktarında artış

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artışla 2 milyar 374 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 91,1'ini 2 milyar 164 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 8,9'unu ise 210 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 14,9 artarken, LNG terminallerinde yüzde 21,2 düşüş gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı
Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Haydar Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Diana Spencer İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mete Gazoz Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğal gaz ithalatı mayısta yüzde 34,9 arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:39:21. #1.15#

title