Doğal gaz ithalatı aralıkta yüzde 15,6 arttı
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Doğal gaz ithalatı aralıkta yüzde 15,6 arttı

24.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:50
Doğal gaz ithalatı aralıkta yüzde 15,6 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 6 milyar 260 milyon metreküp oldu.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 6 milyar 260 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Aralık 2020'ye ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 4 milyar 869 milyon 60 bin metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 390 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 32,9 artarken, LNG ithalatı yüzde 20,6 düştü.

Böylece doğal gaz ithalatı Aralık 2020'de Aralık 2019'a göre yüzde 15,6 artışla 6 milyar 260 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Son birkaç aydır devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimi payındaki düşüş ve doğal gaz santrallerinin gaz kullanımındaki artış sürüyor. Gaz santrallerinde ve konutlarda tüketimin yükselmesi, doğal gaz ithalatına artış olarak yansıyor.

Geçen yılın aralık ayında en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 948 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 102 milyon metreküple Azerbaycan, 818 milyon metreküple İran takip etti. Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 56,4 ve yüzde 18,9 artarken, İran'dan gelen gaz yüzde 4 düşüş gösterdi.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 42,8 arttı

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 16,6 arttı ve 6 milyar 73 milyon metreküpe ulaştı.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 42,8 artışla 1 milyar 552 milyon metreküp, konutlardaki tüketim yüzde 14,3 artışla 2 milyar 315 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 7 artışla 373,5 milyon metreküp oldu.

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı aynı dönemde yüzde 7,9 düşüşle 2 milyar 852 milyon metreküp düzeyinde hesaplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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