Doğal gaz ithalat ihracat rakamları nedir? Doğal gaz tüketimi neden düştü?Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ne durumda?
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Doğal gaz ithalat ihracat rakamları nedir? Doğal gaz tüketimi neden düştü?Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ne durumda?

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Doğal gaz ithalat ihracat rakamları nedir? Doğal gaz tüketimi neden düştü?Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ne durumda?
21.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:50

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp rezervesini bulduk" dedi.

TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZ İTHALATI NE DURUMDA?

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,8 azalarak 50 milyar 360 milyon metreküpe geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "2018 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, toplam doğal gaz ithalatının 11 milyar 328 milyon metreküpünü (yüzde 22,49) sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı oluşturdu.

İthal edilen LNG'nin yüzde 45,37'lik kısmı spot piyasadan, geri kalan bölümünü ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Nijerya ve Cezayir ile yaptığı uzun dönemli sözleşmelerden karşılandı.

Rapora göre, Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,8 azalarak 50 milyar 360 milyon metreküpe indi.

Geçen yıl en fazla doğal gaz ithalatı yapılan ülke Rusya oldu. Bu ülkeden 2018'de 23 milyar 642 milyon metreküp doğal gaz ithal edildi. Rusya'yı, 7 milyar 863 milyon metreküple İran ve 7 milyar 527 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

Türkiye'de geçen yıl ihracat lisansına sahip 8 şirketten sadece BOTAŞ doğal gaz ihraç etti. Şirket, Yunanistan'a 2018'de toplam 673 milyon 280 bin metreküp doğal gaz gönderdi.

Geçen yıl doğal gaz depolarındaki toplam stok miktarı ise 3 milyar 391 milyon metreküp olarak kaydedildi.

- Tüketim öngörülenden az oldu

Türkiye'nin geçen yıl 54 milyar 524 milyon metreküp doğal gaz tüketeceği öngörülmüştü. Bu miktar yıl sonu itibarıyla yüzde 9,5 sapmayla 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Öte yandan, 2018 sonu itibarıyla doğal gaz hizmeti götürülen toplam abone sayısı 14 milyon 755 bin 11, serbest tüketici sayısı ise yaklaşık 601 bin 348 oldu.

Tüketim yüzde 8 düştü

Türkiye'nin geçen yılki doğal gaz tüketimi ise bir önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 45 milyar 286 milyon metreküp oldu. Tüketimin yüzde 31,8'i 14 milyar 396 milyon metreküple konutlarda gerçekleştirildi, bu tüketim bir önceki yıla göre yüzde 14 artış gösterdi.

Elektrik santralleri ise 9 milyar 285 milyon metreküple tüketimden yüzde 20,5 pay aldı. Elektrik santrallerinin tüketiminde bir önceki yıla göre yüzde 40,6 düşüş görüldü.

Tüketimin kalan yüzde 47,7'lik kısmı ulaşım, sanayi ve hizmet olmak üzere diğer sektörler tarafından gerçekleştirildi.

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