Doğal gaz hasreti bitiyor

27 AĞUSTOS 2021BASIN DUYURUSUDoğal gaz hasreti bitiyorBURSA- Bursa'da elektrik, telefon ve su gibi hizmetleri kullanmalarına rağmen imar sorunu yüzünden yıllardır doğalgaza erişemeyen Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu ilçelerindeki yaklaşık 2500 hane bu kışı doğalgaz ile geçirecek.

27 AĞUSTOS 2021

BASIN DUYURUSU

Doğal gaz hasreti bitiyor

BURSA- Bursa'da elektrik, telefon ve su gibi hizmetleri kullanmalarına rağmen imar sorunu yüzünden yıllardır doğalgaza erişemeyen Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu ilçelerindeki yaklaşık 2500 hane bu kışı doğalgaz ile geçirecek. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Socar işbirliğiyle hayata geçirilen projede doğal gaz altyapı çalışmalarının startı verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır yapılaşma olmasına rağmen, imar dışındaki bölgelerde kalan konutların bulunduğu alanlarla ilgili planlama çalışmalarını sürdürürken, bu bölgelerin en önemli sorunu olan doğal gaz konusundaki tüm engeller de ortadan kalktı. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Bursa milletvekillerinin yoğun gayretleri sonucunda EPDK'da alınan kararla bu bölgelere doğal gaz verilmesinin önü açıldı. 2021 programlarını yapmış olmalarına rağmen Sokar da bu bölgeleri yatırım programına aldı ve Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu ilçelerindeki yaklaşık 15 bin haneyi ilgilendiren doğalgaz alt yapı çalışmalarının startı verildi. Bölge halkının yıllardır büyük bir özlemle beklediği doğal gaz için Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde düzenlenen altyapı çalışmalarının başlangıç törenine

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç ve Muhammet Müfit Aydın, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Socar Tarife Yatırım ve Paydaş Yönetimi Direktörü Ertan Yıldız katıldı.

Arı gibi çalışacağız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gerek seçim öncesi gerek seçim sonrası bu bölgelere yaptıkları tüm ziyaretlerde kendilerinden istenen ilk konunun doğal gaz olduğunu söyledi. Bu bölgelere her ne kadar imar dışı bölgeler dense de bu bölgelerin imar hinterlandı içinde olduğunu ancak plan yapılmamış bölgeler olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "25 yıldır, 30 yıldır insanların burada ikametgahları var. Bu bölgelerden de doğal gazla alakalı bir talep var. Ama bu Bursagaz'ın 'ben yaptım oldu' demesiyle halledilecek bir iş değildi. Milletvekillerimizin hepsine çok teşekkür ederim ancak özelde de Genel Başkan Yardımcımız Efkan Bey'e, önceki dönem bakanımız Hakan Bey'e ve bölge ile iyi irtibatları olması hasebiyle de Müfit Aydın vekilimize ayrıca teşekkür ederim. EPDK'ya defalarca gittik, süreç gerçekten zordu. Açıkçası Türkiye'de olmayan bir şey gerçekleştirildi. Evet bir taraftan planlama çalışmaları devam ediyor. Doğal gazla ilgili çalışmaya da başladık. 2 yıl sürecek, tabii bu süreçte 2021 ve 22'de arı gibi çalışacağız ve inşallah bu süreci tamamlayacağız" dedi.

40 bin insanı ilgilendiriyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, da Bursa'nın en yoğun ilçesi olan Yıldırım'daki hızlı ve çarpık kentleşmenin ortaya çıkardığı güçlükleri elbirliği ile aşmaya devam ettiklerini kaydetti. İmar kanununda yaptırdıkları değişiklikle birlikte artık planların daha kalıcı hale geldiğini ifade eden Yılmaz, "30 binin üzerinde hak sahibini ilgilendiren tapulandırma çalışmalarımız da yoğun bir şekilde sürüyor. Bursa'da parmakla gösterilecek, yerinde kentsel dönüşüm örnekleri sunmaya devam ediyoruz. Bugünkü mutluluğumuzun ayrı bir yeri var. Yıldırım'da 10 bin hane ve 40 bin insanımızı ilgilendiren bir hizmetin fiili adımını atıyoruz. Artık kadınlarımız sobanın ne kömürü ne de külü ile uğraşacak. Artık bu bölgedeki tüm evlerimiz doğalgazın konforu ile tanışacak ve hemşirelerimiz daha az yakıt parası ödeyecek. Çalışmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bursa'ya 1 milyar TL'lik yatırım

Socar Tarife Yatırım ve Paydaş Yönetimi Direktörü Ertan Yıldız da Socar'ın kurulduğu günden bu yana Bursa'ya 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştirdiğini hatırlattı. Bursa'nın 11 ilçesinde, 6. 902 kilometrelik şebeke ile yaklaşık 1 milyon 100 bin aboneye hizmet verdiklerini açıklayan Yıldız, "Geçtiğimiz yıl Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri ile Uludağ'a doğal gazı ulaştırdık. Şimdi ise Milletvekillerimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimlerinin neticesinde çıkan yeni mevzuatlar kapsamında, şehir merkezinde yer alan imarsız bölgelere de doğal gaz ulaştırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2021 yılı için planlamadığımız bu tutardaki bir yatırımı, vatandaşların bir an önce doğal gaza kavuşması için Bursagaz'ın ve SOCAR'ın finansman gücü sayesinde bu yılki yatırımlarımızın kapsamına dahil ettik. Yıldırım ilçesinde Vakıf, Arabayatağı, Çınarönü, Samanlı, Millet, İsabey, Şirinevler; Osmangazi ilçesinde Mehmet Akif, Soğanlı ve Çukurca; Gürsu ilçesinde ise Kurtuluş ve Yenidoğan mahallelerinde bu kapsamdaki alanlarda çalışma yapacağız. Bu çalışmalarımız sonucunda yaklaşık 2 bin 500 hane doğal gaz konforuna kavuşacak. 2022 yılına girmeden, buradaki evlerde doğal gaz ateşinin yanmasını hedefliyoruz. Kasım ayı sonuna kadar altyapı çalışmalarını tamamlamak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Doğal gaz sorununun çözümü için Ankara'da yoğun mesai harcayan Bursa Milletvekillerinden Hakan Çavuşoğlu ile Muhammet Müfit Aydın da merkezi hükümet ile yerel yönetim uyumunun ne kadar önemli olduğunun bu çalışmada çok iyi ortaya çıktığını hatırlattı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre