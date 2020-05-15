Doğal gaz faturasından tasarruf yapmanın yolları
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Doğal gaz faturasından tasarruf yapmanın yolları

Binaların enerji tüketiminin yüzde 82'si ısıtma amacıyla kullanılmaktadır. Bu harcama ülke harcamalarının yüzde 26'sını oluşturmaktadır. Bu yüzden enerji harcamasında yapılacak tasarruf hem bireysel bütçe hem de ülke bütçesi için büyük öneme sahiptir. Basit önlemlerle doğal gaz faturasında yüzde 60'a varan tasarruf sağlamamız mümkündür.

Doğal gaz faturasından tasarruf yapmanın yolları
15.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:30

Doğal gaz faturasının yüksekliğinden şikayetçiyseniz bir takım tedbirler almanın vakti gelmiş demektir. Alacağınız tedbirlerle faturanız ciddi oranda düşecek ve bütçenize katkı yapacaksınız. İşte, doğal gaz faturasından tasarruf etmenizi sağlayan yöntemler!

EVDEN ÇIKARKEN KOMBİYİ AÇIK BIRAKIN

Doğal gaz faturasından tasarruf sağlamak isteyen kullanıcıların en sık yaptığı hata kombiyi kapatmaktır. Sabahları evden çıkarken kombiyi tamamen kapatmak yerine dereceyi minimuma düşürerek çalıştırmaya devam etmek doğru hamle olacaktır. Kombi komple kapatılırsa ve kombiye bağlı oda termostatı bulunuyorsa bu durumda kombi düşük ayarda çalıştırılarak gün içinde daha az çalıştırması sağlanır. B durumda ev tamamen soğumamış olur.

Kombi tüm gün kapalı kaldığı zamanhem ev hem de ısıtma sisteminde bulunan su taamen soğuyacaktır. Akşam eve geldiği zaman kombi açıldığında kombi ideal sıcaklığa kavuşmak için fazla güç sarf edecek ev tasarruf edildiğini düşündüğünüz enerji fazlasıyla harcanmış olacaktır. Bu doğru yöntem değildir. Kombiyi düşük ayarda tutmak tasarrufta doğru yöntemdir.

Doğal gaz faturasından tasarruf yapmanın yolları

MANTOLAMA VE TAMAMLAYICI ÖNLEMLER

Mantolama yöntemiyle dış cephesi kaplanmış binalarda yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Çift cam ve sızdırmaz özellikli pencereler bu noktada büyük öneme sahiptir. Bu yöntemi birtakım ek unsurlarla tamamlayarak yüksek oranda tasarruf sağlanabilir. Peteklerin üstünü, yanını,solunu ve sağını eşyalarla kapatmayacak şekilde ev dekorasyonu yapmak doğru olacaktır.Petek arkalarında oluşan ısı kaybı da ısı yalıtım plakaları kullanılarak engellenebilir.

Doğal gaz faturasından tasarruf yapmanın yolları

ODA TERMOSTATI

Oda termostatı ve termostatik vanalar kullanımı ile amaçlanan konfor ısısı yakalanabilir. Böylece gereksiz ısıtmaya da enerji harcanmaz. otomatik sisteme sahip olan oda termostatı ve termostatik vanalar odanın istenilen sıcaklığa ulaştığında kapanması ile gereksiz enerji tüketimini önleyecektir. Konut ısıtması için yüzde 60 tasarruf sağlayacak yöntemlere ve tamamlayıcı unsurlara dikkat edildiğinde yüksek verim sağlanacaktır. Mantolama yöntemiyle elde edilen yüzde 40 tasarruf diğer basit önlemlerle yüzde 60seviyesine kolaylıkla çıkacaktır.

1 DERECE İÇİN YÜZDE 6 MALİYET

Konut ısıtmasında her bir derece artışı için yüzde 6 maliyet oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda hem genel hem de ayrıntı önlemlerin bütçe açısından ne kadar büyük tasarruflar sağladığı ortaya çıkmaktadır.

Doğal gaz faturasından tasarruf yapmanın yolları

DİĞER ÖNLEMLER

-Diğer pencerelere göre daha fazla güneş alan pencereler açılarak minimum ısı kaybı sağlanır.

-Çift camlı pencereler tercih edilerek yüzde 20 tasarruf elde edilir.

-Radyatörlerin üzerini örten perde yerine radyatörleri örtmeyecek tasarımda olan perdeleri tercih edin.

-Kapı üzerinde oluşan çatlakları onarın.

-Tatil ya da uzun dönemli evden uzaklaşıldığında doğal gaz vanasını kapatın.

-Radyatörlerin üzerine herhangi bir cisim koymayın.

-Odaları havalandırırken mutlaka ısıtıcıyı kapatın.

-Kış mevsiminde mümkün olduğu kadar odalarda çamaşırı kurutmamaya özen gösterin.

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