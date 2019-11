25.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:06

Akıllı oda termostatı Cosa, evdeki kombiyi cep telefonundan her an ve her yerden kontrol etme imkanı sunarak ısıtma masraflarında yüzde 30'a varan tasarruf imkanı sağlıyor.