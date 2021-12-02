Uluslararası piyasalara bakıldığında doğal gaz fiyatının artış eğiliminde olmaya devam ettiğini söyleyen İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, düşük doğal gaz faturası için basit ve etkili tasarruf yöntemlerini anlattı. Doğal Gaz faturası tasarruf yöntemleri nelerdir?

DOĞAL GAZ FATURASI TASARRUF YÖNTEMLERİ NELERDİR?

• Binanın yalıtımının olması en büyük tasarruf kalemi. İyi bir yalıtım yapılırsa doğal gaz faturalarında yüzde 40'a varan tasarruf sağlamak mümkün.

• Peteklerin arkasına konulan alüminyum yalıtım levhalar büyük fayda sağlıyor. Ben de evimde çocukların odasında kullanıyorum.

"PETEKLERİ KAPATMAYIN"

• Petekleri estetik görünsün diye muhafaza kutusu gibi dekoratif uygulamalar ile kapatmayın. Üzerine örtü, kitap, eşya koyarsanız da ısı sirkülasyonuna engel olursunuz. Petekleri rahat bırakın, nefes alsın. Önüne koltuk koymayın.

• Pencerenin çift cam olması çok önemli. Çift cam değilse fitillerinin yıpranmamasına dikkat etmek lazım.

"KOMBİYİ TAMAMEN KAPATMAYIN"

• Kombiyi evden uzun süreli gidecekseniz kapatın. Ama sabah gidip akşam gelecekseniz en kısık seviyede bırakın. Tamamen kapatıp sonra açtığınızda bütün evi ısıtmak için daha çok gaz tüketimine neden olacaktır.

• Hiç kullanmadığınız bir odadaki radyatörü kapatmak mantıklı. Ama belli seviyeye düşürerek bütün evin ısıtılması daha avantajlı.

• Su ısıtmak için de doğal gazı kullanıyoruz. Suyun sıcaklığını da belli seviyede tutmak gerekli. İdeal ısı 40-45 derece. Suyun ayarını bu seviyede tutarsanız farkına varmadan tasarruf sağlarsınız.

• Kombinin her yıl yetkili servislere bakımını yaptırmanız da tasarruf sağlar.

• Oda termostatı ve termostatik radyatör vanası da yakıt tasarrufu sağlar.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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