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Doğal gaz düzenlemesi yeni yılın ilk haftasında Meclis'te

Doğal gaz düzenlemesi yeni yılın ilk haftasında Meclis'te
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, doğal gazda kademeli fiyat, ihracatçı firmalara kurumlar vergisi indiriminin yüzde 1 olarak düzenlenmesini de içeren yasa teklifini yeni yılın ilk haftasında TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, doğal gazda kademeli fiyat, ihracatçı firmalara kurumlar vergisi indiriminin yüzde 1 olarak düzenlenmesini de içeren yasa teklifini yeni yılın ilk haftasında TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi.

AK Parti'li Elitaş, yeni yılın ilk haftasında TBMM Başkanlığı'na sunacakları yeni yasa teklifine ilişkin konuştu. Elitaş, teklifte yer alacak başlıklara ilişkin, "Doğal gazda kademeli fiyata geçiş, ihracatçı firmalarda kurumlar vergisi indiriminin yüzde 1 olarak düzenlenmesi, Bireysel Emeklilik Sisteminde kamu katkı payının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılması ve kur korumalı mevduat hesapları için düzenlemeler olacak" dedi. Elitaş, 12-13 madde olarak planlan yasal düzenlemenin 5 temel başlıkta toplandığını ve teklifin torba teklif değil tematik bir yasa teklifi olacağını söyledi. Elitaş, "4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığı anda kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz. Çünkü bir villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğal gaz tüketimini uygun bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.


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