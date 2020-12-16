Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi
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Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi

16.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:08
Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti.

EPDK'nin konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 749 lira oldu.

Bağlantısı yapılacak yeni sayaçların tiplerine bağlı olarak bedelleri 30 ila 306 lira olarak belirlenirken, bağlantı güvence bedelleri yapılan bağlantı tipine bağlı olarak 35 ila 620 lira ve iç tesisat işlem bedelleri ise 52 ila 397 lira olacak.

Karar, 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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