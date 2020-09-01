Doğal gaz borusu delindi (2)
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Doğal gaz borusu delindi (2)

Şanlıurfa'da iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusunda oluşan sızıntı, kontrol altına alındı.

01.09.2020 18:52 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:57

Şanlıurfa'da iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusunda oluşan sızıntı, kontrol altına alındı.

Çevre yolunun Şanlıurfa otogarı mevkisinde çalışma yapan iş makinesinin bölgeden geçen doğal gaz ana dağıtım hattını delmesi üzerine gaz sızıntısı meydana geldi.

Çıkan yüksek ses ve kokuyu fark eden işçiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için gaz sızıntısının bulunduğu alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Ana borudaki doğal gazın kesilmesi ve itfaiyenin soğutma işlemlerini tamamlamasının ardından ekipler, delinen borunun tamir işlemlerine başladı.

Doğal gaz borusu delindi (2)

Kaynak: AA

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