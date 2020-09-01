Doğal gaz borusu delindi
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Doğal gaz borusu delindi

Şanlıurfa'da iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusunun delinmesi nedeniyle sızıntı oluştu.

01.09.2020 17:26 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:31

Şanlıurfa'da iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusunun delinmesi nedeniyle sızıntı oluştu.

Alınan bilgiye göre, çevre yolunun Şanlıurfa otogarı mevkisinde çalışma yapan iş makinesinin bölgeden geçen doğalgaz ana dağıtım hattını delmesi üzerine gaz sızıntısı meydana geldi.

Çıkan yüksek ses ve kokuyu fark eden işçiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için gaz sızıntısının bulunduğu alanda soğutma çalışması gerçekleştiriyor.

Doğal gaz borusu delindi

Kaynak: AA

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