Doğal gaz borusu delindi Şanlıurfa'da iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusunun delinmesi nedeniyle sızıntı oluştu.

Şanlıurfa'da iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusunun delinmesi nedeniyle sızıntı oluştu.

Alınan bilgiye göre, çevre yolunun Şanlıurfa otogarı mevkisinde çalışma yapan iş makinesinin bölgeden geçen doğalgaz ana dağıtım hattını delmesi üzerine gaz sızıntısı meydana geldi.

Çıkan yüksek ses ve kokuyu fark eden işçiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için gaz sızıntısının bulunduğu alanda soğutma çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA