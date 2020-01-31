Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (3)

31.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:00

PATLAMA VE YANGIN KAMERADA

Ordu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlama ve yangın anlarına ilişkin görüntü, çevredeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, toprak alanda çıkan patlamanın ardından bölgeyi alev ve dumanların kapladığı, doğal borusununun çevresindeki evin bahçesinde yer alan köpeğin ise koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: DHA