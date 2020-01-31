Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (2)
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Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (2)

YANGIN, 1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜOrdu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 16.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.

31.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:05
Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (2)

YANGIN, 1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

'nun ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 16.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Patlama ve yangın nedeniyle yaralananın olmadığı öğrenilirken, toprak arazide, doğal gaz borusunun bulunduğu noktada göçük oluştuğu görüldü. 


Kaynak: DHA
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