"Doğal fotoğraf stüdyosu" mor tarlalara kontrollü ziyaretler sürüyor
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"Doğal fotoğraf stüdyosu" mor tarlalara kontrollü ziyaretler sürüyor

Edirne'nin cazibe alanlarından, her yıl fotoğrafseverlerin de ilgi odağı olan rengarenk lavanta tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

21.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:54

Edirne'nin cazibe alanlarından, her yıl fotoğrafseverlerin de ilgi odağı olan rengarenk lavanta tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Kentte önemli turizm destinasyonu haline gelen ve binlerce turist çeken Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait lavanta tarlaları, bu yıl salgın önlemleri kapsamında ziyaret edilebiliyor.

Özellikle fotoğraf çektirmek için mor tarlalara gelen ziyaretçilerin ateşi ölçülüyor ve sosyal mesafe uyarısı yapılıyor.

Karaağaç'ta her yıl düzenlenen Edirne Lavanta Tarla Günleri etkinlikleri bu yıl salgın nedeniyle gerçekleşmese de tarlalar şehir içi ve dışından ziyaretçi almaya devam ediyor.

Kırklareli'nden gelen Seda Bekil, AA muhabirine, arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek için mor tarlaları ziyaret ettiklerini söyledi.

Tarlanın bir tablo gibi olduğunu belirten Bekil, "Çok beğendik, çok güzel bir yer. Sosyal mesafe kuralına uyarak hatıra fotoğrafı çektirdik." dedi.

Ziyaretçilerden Fevzi Adıgüzel ise şehir dışından gelen misafirlerini fotoğraf çektirmek için getirdiğini belirterek, "Edirne'de yaşamama rağmen ben de ilk defa geliyorum. Çok beğendik." diye konuştu.

Dilan Ağrıdağı da Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Edirne'ye misafirliğe geldiğini ve yakınlarıyla lavanta tarlalarını ziyaret ettiklerini aktardı.

Salgın sürecinde doğal bir alanda bulunmanın moral verdiğini dile getiren Ağrıdağı, tarlalarda bol bol fotoğraf çektirdiklerini kaydetti.

Esnaftan ziyaretçilere lavantalı tatlı

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, lavanta kullanarak hazırladığı tatlıları ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Tatlı dağıtımına yardımcı olan Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve ciğerci Bahri Dinar, ziyaretçilere önce dezenfektan sonra tatlı ikram etti.

Meriç, salgın nedeniyle vatandaşların moralsiz kaldığını belirterek, "Edirne'mizde moral ilacımız lavantadır. Lavantayı badem ezmesi, kurabiye ve devai misk helvasının yapımında kullandık. Ziyaretçilerimize afiyet olsun." dedi.

Dinar ise salgın tedbirlerine dikkat ederek tatlı dağıtımı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyenin salgınla mücadelenin en önemli ayağı olduğunu anımsatan Dinar, "Tedbirlere çok dikkat ediyoruz. Dezenfektanımızı da yanımızda getirdik. Mor tarlaları ziyarete gelenlere dezenfektan da veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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