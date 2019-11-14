14.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:48

Doğal deri olması ve fiyatının düşük olması yemeniye ilgiyi arttırıyor

Kilis'te, bir zamanların gözde mesleği olan yemenicilik, son zamanlarda ayakkabıya rakip oldu

KİLİS - Kilis'te, bir zamanların gözde mesleği olan yemenicilik, son zamanlarda ayakkabıya rakip oldu.

Unutulmaya yüz tutan Yemenicilik mesleği son zamanlarda ayakkabıya oranla daha ucuz ve sağlıklı olması nedeniyle yeniden eksi günlerine döndü. Yemeni, doğal deri ve pamuk ipliğinden üretilen, topuksuz ve ortopedik bir ayakkabı türü. Yemeninin tabanı manda ya da sığır derisinden, yüzü keçi derisinden, astarı koyun derisinden ve çevirmesi de oğlak derisinden yapılıyor.

1954 yılından beri yemenicilik yapan Mustafa Berksözlü (75), 65 yıldan bu yana yemenicilik yaptığını ifade ederek, "Yemeninin iç tarafı köseli, içi dışı deri, teri çektiği için ayak rahat eder, yemeniyi yıkıdıktan sonra tekrar giyebilirsin. Bir usta ortalama günde bir yemeni yapabilir. Biz iki kişiyiz haftada 12 çift yapıyoruz. Ancak günde bir tane yapabiliyoruz. Dikimi ve bütün işlemi el ile yapıldığı için ancak bir tane yapabilir bir usta, bir çok yeni ayakkabı çıktı, ama altı lastik olduğu için yemeni daha sağlıklı bu nedenle tercih ediliyor. Bir kösele ayakkabı 300 lira, bir yemeni ise 65-90 lira arasında, hemde yemeninin giyimi çok rahat" dedi.



Suriye'den gelen yemeni ustası ile birlikte çalışıyor

Mustafa Berksözlü, Eskisi gibi çırak yetişmediğini ifade ederek, "Suriyeli Halil Akif ile birlikte çalışıyoruz. Kendisi sanatkar bir ustadır. Beraber günde hem çalışıyoruz, hemde muhabbet ediyorum. Mesleğini yapan kendini iyi yetiştirmiş bir ustadır"

Suriyeli Halil Akif ise Halep'te yemenici dükkanı olduğunu savaş nedeniyle Kilis'e yerleştiğini ifade ederek, "Suriye'de bu işten 10 tane çocuk büyüttüm. Çocuklarımın içerisinde doktor ve mühendis, öğretmen olanlarda var. 7 kızım 3'de oğlum var. Suriye'de işim çok güzeldi, hiçbir eksiğimiz yoktu, burada çok sıkıntı çekiyorum. Suriye'de bolluk içerisinde yaşıyordum. Türk milletinden ve devletinden Allah razı olsun, bize kucak açtılar" dedi.

Kaynak: İHA