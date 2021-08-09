Doğal cilt bakım formüllerinde "arı sütü kullanımı" yaşlanma karşıtı etkiye sahip

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Arı sütü yüksek besleyici özellik gösteren antioksidan kaynağı doğal bir arı ürünüdür.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Arı sütü yüksek besleyici özellik gösteren antioksidan kaynağı doğal bir arı ürünüdür. İçerdiği proteinler, lipidler, vitaminler, mineraller, amino asitler ve özel bileşenler ile sağlık destekleyici aktivite gösterir. Arı sütü, zengin besin bileşimi ile cildin nem dengesinin korunmasını sağlarken çizgilerin ve kırışıklıkların önüne geçilmesine destek olur." ifadelerini kullandı.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Samancı, arı sütünün içeriğine ve doğal cilt bakım formüllerinde yer almasının önemine dikkati çekti.

Samancı, arı sütünün özelliklerine ilişkin, "Arı sütü, kendine özgü bir bileşen olan 10-HDA ile kolajen üretimini uyararak cilt bariyerini destekler. İçerdiği yüksek orandaki biotin ile keratin üretimini uyararak cilt bariyerinin güçlenmesini sağlar. Arı sütü, bileşiminde bulunan lipidler ile cilt bariyerinin yağ dengesini sağlamaktadır. Bu özelliğiyle kuru ve döküntülü ciltler için etkili bir bakım desteğidir. İçeriğindeki B, C ve E vitaminleri ise cilt lekeleri için etkili doğal bir üründür." değerlendirmesinde bulundu.

Arı sütü içerikli kremlerin olumlu etkilerinin kanıtlandığı bilimsel çalışmalara değinen Samancı, şunları kaydetti:

"Güneşin zararlı ultraviyole ışınları hücresel hasara sebep olarak insan cildine zarar verir. Bilimsel çalışmalar, arı sütünün DNA ve dokuları oksidatif hasara karşı koruyucu özelliği olduğu göstermektedir. 2019 yılında Endonezya'da Sriwijaya Üniversitesi'nde yapılan bilimsel bir çalışmada, cilt yüzeyine arı sütü içeren krem uygulamasının ultraviyole ışınlara karşı koruyuculuğu değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan ultraviyole ışın hasarına uğramış cilt bariyerine sahip 30 rat (deney faresi) iki gruba ayrılmıştır. İlk gruptaki ratlara sırasıyla yüzde 2,5, yüzde 5 ve yüzde 10 oranlarında arı sütlü krem uygulaması yapılmıştır. İkinci grup ise kontrol grubudur ve arı sütlü krem uygulaması yapılmamıştır. Çalışmanın sonucunda, yüzde 10 oranında arı sütü içeren kremin kontrol grubuna kıyasla ultraviyole ışın hasarına uğramış cilt bariyerinde daha hızlı bir iyileşme sağladığı görülmüştür. Araştırmacılar, arı sütünün antioksidan üretimini arttırdığını ve cilt bariyerinde koruyucu etki sağladığını bildirmişlerdir."

Arı sütünün hem beslenme hem de cilt adına faydalanılması gereken doğal bir ürün olduğunu belirten Samancı, "Bu güçlü etkileri düşünüldüğünde doğal cilt bakım formüllerinde arı sütünden yararlanılması kaçınılmaz oluyor. Günümüzde sıklıkla maruz kaldığımız kimyasal maddeler cildimize ve organlarımıza büyük zarar veriyor. Cilt bakım ürünlerinde doğal içerikler tercih ederek bu durumun önüne geçmemiz gerekiyor. Arı sütü bu formüllerde faydalanılabilecek etkili ve doğal bir bileşen. Arı sütü, diğer doğal arı ürünleri ve doğal bitkisel yağların olduğu içerikler ile cildinizi destekleyebilirsiniz. Bu noktada ürünleri güvenilir markalardan temin edilmesi, bu markaların gerekli kalite sertifikaları ve analiz sonuçlarına sahip olması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Kozmetik sektörü arı ürünlerini kullanmalı"

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ise, "Yapılan bilimsel çalışmalar, arı sütünün içeriğinde kendine özgü bir bileşen olan 10-HDA'nın anti-aging etki gösterdiğini bildirmektedir. Bu bileşen ile arı sütü cilt sağlığını destekleyen doğal bir arı ürünüdür. 2020 yılında Kore Dermatolojik Bilimler Enstitüsü'nde yapılan in vitro koşullardaki bilimsel çalışmada, arı sütünün insan keratin hücreleri üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırmada arı sütü ve 10-HDA'nın, ultraviyole ışınlarından zarar gören keratin hücrelerinin çoğalması ve yenilenmesi üzerine etkisi incelenmiştir. Keratin hücrelerine 100 µg/mL arı sütü ve 100 µM 10-HDA desteği verilen çalışmasının sonucunda ultraviyole ışın kaynaklı cilt hasarının önüne geçildiği görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Kutlubay, araştırmacıların arı sütünün cilt sağlığını destekleyen güçlü doğal bir bileşen olduğunu belirterek, "Arı sütü doğal cilt bakım formüllerinde destek olarak kullanılabilecek anti-aging etkisi bilimsel yayınlarla da kanıtlanmış doğal bir arı ürünü. Cildin nem ve yağ dengesini koruduğu, sıkılaşmasını desteklediği görülüyor. Kozmetik sektörü mutlaka cilt lekelenmelerinde, kırışıklıklarda ve cilt bariyerinin hasarında olumlu etkileri kanıtlanmış doğal arı ürünlerini formüllerine dahil etmeli." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu