Doğal çiçek soğanlarının 2022 yılı ihracat listesi belirlendi - Haberler Ekonomi
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Doğal çiçek soğanlarının 2022 yılı ihracat listesi belirlendi

Doğal çiçek soğanlarının 2022 yılı ihracat listesi belirlendi
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türlerini belirledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türlerini belirledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2022 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğadan toplanan yabani soğan, yoğurt çiçeği, çiğdem, zambak, ters lale, müşkürüm, karaçiğdem, lale, devetabanı, yılanbacağı, biarum türleri, çakmuz, yılanbıçağı, yılanyastığı, kum zambağı, şarksümbülü, censian, nilüfer, salep, kardelen, süsen, şakayık gibi bazı tür bitkiler ihraç edilemeyecek.

Bazı sıklamen çeşitleri ile Toros kardeleni, Karadeniz kardeleni, sarıkokulu, göl ve ada soğanları için de ihracat kotaları tespit edildi.

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AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri

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