Doğal çiçek soğanlarının 2021 yılı ihracat listesi belirlendi
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Doğal çiçek soğanlarının 2021 yılı ihracat listesi belirlendi

18.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:45
Doğal çiçek soğanlarının 2021 yılı ihracat listesi belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2021 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türleri belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2021 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türleri belirlendi.

Bakanlığın, Doğal Çiçek Soğanlarının 2021 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliği, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doğadan toplanan yabani soğan, yoğurt çiçeği, çiğdem, zambak, karaçiğdem, lale, devetabanı, yılanbıçağı, nilüfer, salep, kardelen, şakayık gibi bazı tür bitkiler ihraç edilemeyecek.

Bazı sıklamen çeşitleri ile Toros kardeleni, Karadeniz kardeleni, sarı kar çiçeği, göl ve ada soğanları için de ihracat kotaları tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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