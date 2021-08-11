Doğal Bir Şifa Kaynağı Olan Aspir'in Hasadı Yaklaşıyor
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Doğal Bir Şifa Kaynağı Olan Aspir'in Hasadı Yaklaşıyor

Doğal Bir Şifa Kaynağı Olan Aspir'in Hasadı Yaklaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarafından 2021 yılı 'Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi' kapsamında Kayseri'de 16 bin 600 dekar alanda ekilmek üzere çiftçilerimize 83 bin 300 kg sertifikalı Aspir tohumu dağıtımı yapılarak ekilişler gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarafından 2021 yılı 'Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi' kapsamında Kayseri'de 16 bin 600 dekar alanda ekilmek üzere çiftçilerimize 83 bin 300 kg sertifikalı Aspir tohumu dağıtımı yapılarak ekilişler gerçekleştirildi.

Kentte Aspir Ekilişi yapılan alanlarda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin; Bünyan ilçesinde aspir ekili arazileri gezerek şunları söyledi; "Özellikle nadasa bırakılan kuru alanların tarımsal üretime kazandırılması amacıyla dağıtımı gerçekleştirilen Aspirin hasadı yaklaşmakta. Aspir doğal bir şifa kaynağı. Tohumlarından elde edilen yağ oldukça kaliteli olarak yemeklik olarak tüketilebilmektedir. Aspir Yağı insan vücudu için birçok fayda sağlamaktadır. Bunlardan bazıları; kan dolaşımını düzenliyor. Astım, soğuk algınlığı, öksürük, balgam ve boğmacaya iyi geliyor. Diyabet kontrolüne yardımcı oluyor. Saç köklerine iyi geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor. Arta kalan posası da hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizin bitkisel yağ açığının giderilmesinde önemli bir role sahip olan Aspir projemizin hayata geçmesiyle İlimizde 16 bin 600 dekar alandan 3 milyon 320 bin kg verim sağlanacak, 1 milyon 162 bin litre (232 bin 400 adet 5'er litrelik) yağ üretimi gerçekleştirilecek ve Aspir Yağı üretim artışıyla bitkisel yağ açığının kapatılması yönünde atılım gerçekleştirilecektir." - KAYSERİ

Doğal Bir Şifa Kaynağı Olan Aspir'in Hasadı Yaklaşıyor
Doğal Bir Şifa Kaynağı Olan Aspir'in Hasadı Yaklaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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