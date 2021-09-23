Doğal antibiyotik sarımsağı tüketirken dikkat edilmesi gerekenler - Haberler
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Doğal antibiyotik sarımsağı tüketirken dikkat edilmesi gerekenler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Doğal antibiyotik sarımsağı tüketirken dikkat edilmesi gerekenler

Sarımsağın faydalarını arttırıcı tüketim yöntemlerini anlatan Diyetisyen Eda Balcı, ayrıca sarımsak tüketiminin sağlık sorunlarına da yol açabileceğine dikkat çekti.

Sarımsağın faydalarını arttırıcı tüketim yöntemlerini anlatan Diyetisyen Eda Balcı, ayrıca sarımsak tüketiminin sağlık sorunlarına da yol açabileceğine dikkat çekti. Balcı, mide ülseri, düşük tansiyon ve tiroid sorunları olan hastaların sarımsaktan uzak durması gerektiğini söyledi.

Geçmiş yıllardan bu yana dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olarak yemeklere lezzet veren, binlerce yıldır da ilaç olarak kullanılan ve halk arasında "doğal antibiyotik" olarak bilinen sarımsak hakkında Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, sağlığa birçok faydası bulunduğunu ifade etti. Eda Balcı ayrıca sarımsağın özellikle yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarında etkili bir besin olduğunu ve antibakteriyel özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğunu belirtti.

"BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİR"

Balcı, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayan besinlerden biri olan sarımsağın özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirici besinlerin herkes tarafından tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Sarımsağın sağlığa diğer faydaları ise; kolesterol seviyelerini düşürür. Yaraları iyileştirir. Diyabet hastalarında kan şekeri seviyelerini düzenler. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kanserden koruyucu etkisi vardır" dedi.

"KOKUSUNU AZALTMAK İÇİN SÜT İLE TÜKETİN"

Sarımsağın nasıl tüketildiğinin de önemli bir konu olduğunu ifade eden Balcı, "Sarımsak çiğ olarak tüketilebileceği gibi pişirilerek de tüketilebilir. Fakat çiğ tüketildiğinde vücudumuz için daha etkili olmaktadır. Ayrıca sarımsak yutularak ya da ezilerek tüketilebilir. Eğer ezilerek tüketilecekse ezdikten veya kestikten sonra 2-3 dakika bekleyip sonra tüketilmesi, sarımsaktan daha fazla faydalanılabilmesi açısından önemlidir. Sarımsak uzun süreli pişirilmemesi gereklidir. Pişirildiğinde içeriğindeki besin öğelerinde azalma olmaktadır. Yemeklere, yemek piştikten sonra eklenerek besin öğesi kaybı önlenebilir. Eğer kötü kokusundan ötürü tüketilemiyorsa süt ile tüketilmesi önerilmektedir. Yapılan bir çalışmaya göre sarımsağın sütle tüketiminin ağız kokusunu azalttığı tespit edilmiştir" şeklinde konuştu.

"ÜLSER HASTALIĞI OLAN HASTALAR UZAK DURMALI"

Sarımsağın birçok farklı şekilde kullanıldığını belirten Balcı, "Taze sarımsak, zeytinyağı ve kekik ile birlikte kırmızı ve beyaz etleri marine etmek için kullanılabilir. Kıyılmış sarımsak, salata soslarına eklenebilir. Çorbalara lezzet vermesi amacıyla kullanılabilir. Bazı durumlarda ise sarımsak tüketiminden uzak durulması gerekmektedir. Özellikle ülser hastalığı olan kişiler çiğ sarımsak tüketmemelidir. Düşük tansiyon veya tiroid sorunları olanlar da sarımsağı dikkatli tüketmelidir. Hamilelikte ve emzirme döneminde sarımsak tüketimi için ise hekime danışılmalıdır" uyarısında bulundu.

(İHA)

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