Doğal alanda karaca görüntülendi Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal yaşam alanında karaca görüntüledi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal yaşam alanında karaca görüntüledi.

İlçeye bağlı Saraycık köyü yakınlarında bir kişi, boş arazide karaca gördü. Karacayı görüntülemek isteyen kişi o anları cep telefonu ile kaydetti.

Görüntülerde, karacanın tarlaların arasından tali yola çıktığı, görüntülendiğini anlayınca ise hızla ormanlık alana kaçtığı yer alıyor.

Kaynak: AA