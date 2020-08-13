Doğal alanda karaca görüntülendi
Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal yaşam alanında karaca görüntüledi.
13.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:24
Karabük'ün Eflani ilçesinde doğal yaşam alanında karaca görüntüledi.
İlçeye bağlı Saraycık köyü yakınlarında bir kişi, boş arazide karaca gördü. Karacayı görüntülemek isteyen kişi o anları cep telefonu ile kaydetti.
Görüntülerde, karacanın tarlaların arasından tali yola çıktığı, görüntülendiğini anlayınca ise hızla ormanlık alana kaçtığı yer alıyor.
Kaynak: AA