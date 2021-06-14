Doğal alanda dans ederek farkındalık oluşturdu
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Doğal alanda dans ederek farkındalık oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Yaşam

Doğal alanda dans ederek farkındalık oluşturdu Modern dansı Şelale ve gölde yaparak dikkat çekti İzmir'den Düzce'ye gelen Dans Eğitmeni Hülya Yılmaz, "Doğal alanlarda da dans edilebileceğini göstermek istedim" Koronavirüs salgını sonrasında normalleşme ile birlikte Düzce'nin doğal...

Doğal alanda dans ederek farkındalık oluşturdu

Modern dansı Şelale ve gölde yaparak dikkat çekti

İzmir'den Düzce'ye gelen Dans Eğitmeni Hülya Yılmaz,

"Doğal alanlarda da dans edilebileceğini göstermek istedim"

DÜZCE - Koronavirüs salgını sonrasında normalleşme ile birlikte Düzce'nin doğal alanlarına ziyaretçiler akın akın gelmeye başlarken, Aydınpınar Şelalesi ve Efteni Gölü'nde modern dans gösterisi dikkat çekti.

Korona virüs salgını sonrasında normalleşme sürecinin başladığı, aşılama çalışmalarının hızlanması ile birlikte salgını bitirmek için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da turizm sezonunun başlaması ile birlikte turistik alanlarda çeşitli aktiviteler yapılarak vatandaşlara salgın unutturulmaya çalışılıyor. İzmirli dans eğitmeni Hülya Yılmaz, şehir şehir gezerek doğal ortamlarda dans gösterisi yapmaya başladı. Daha önce İzmir, Bursa ve İstanbul'da doğal alanlarda dans ederek farkındalık oluşturan Dans Eğitmeni Hülya Yılmaz, son dansını Düzce'de yaptı. Düzce'nin Aydınpınar Şelaleleri ve Efteni Gölü'nde dans etti.

Dansının ardından açıklamalarda bulunan Dans Eğitmeni Hülya Yılmaz, "İzmir'den Düzce'ye geldim. Buranın havası ve suyu gerçekten mükemmel. Efteni Gölü'nde ve Aydınpınar Şelalelerinde dans ederek size sanatı göstermeye çalışıyorum. Dans sadece sahnede değil istediğiniz her yerde yapılabilecek bir şey. Düzce'nin doğal alanlarında dans ederek zihnime, bedenime ve ruhuma yeniden bağlandım. Düzce'ye mutlaka gelmelisiniz" dedi.

Doğal alanda dans ederek farkındalık oluşturdu
Doğal alanda dans ederek farkındalık oluşturdu
Doğal alanda dans ederek farkındalık oluşturdu
Doğal alanda dans ederek farkındalık oluşturdu
Doğal alanda dans ederek farkındalık oluşturdu
Doğal alanda dans ederek farkındalık oluşturdu
Doğal alanda dans ederek farkındalık oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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