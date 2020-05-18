Doğal akvaryum 'Gökpınar Gölü', yeni projeyle daha da güzelleşecek
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Doğal akvaryum 'Gökpınar Gölü', yeni projeyle daha da güzelleşecek

SİVAS'ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü, Valilik projesiyle çevresinde yapılacak yeni çalışmalar ile turizme kazandırılacak.

Doğal akvaryum 'Gökpınar Gölü', yeni projeyle daha da güzelleşecek
18.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:05

SİVAS'ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü, Valilik projesiyle çevresinde yapılacak yeni çalışmalar ile turizme kazandırılacak. Projenin açıklanması sonrası bazı endişelerin oluştuğunu belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, "Her Türk vatandaşının ve Sivaslı'nın Gökpınar Gölü'nü korumak ve kollaması asil görevidir. Başta da bizim görevimizdir. Göle zarar verecek bir uygulamaya asla müsaade etmeyiz" dedi. 

Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü, doğal akvaryumu andıran görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dipten kaynayan su ile beslenen 15 metre derinlikte olan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çevre illerden hafta sonu günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor. Göl çevresinde bulunan restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları da turistlere konaklama ve sosyal imkan sağlıyor. Sivas Valiliği Gökpınar Gölü'nün turizm açısından daha elverişli olması için yeni bir proje hazırladı. Gölün alt kısımlarının doğal yapıya uygun olarak, yürüyüş alanları, bungalov evleri gibi düzenlemeler yapılacak. Projenin hayata geçmesi ile günübirlik olarak ziyaret edilebilen gölde konaklama imkanı sağlanmış olacak.ÇEVRECİLERİN ENDİŞELERİNE CEVAPValiliğin projeyi sosyal medya hesaplarından duyurmasıyla, çevrecilerden gölün doğallığının bozulabileceği gerekçesiyle itirazlar oluştu. Sivas Valisi Salih Ayhan, projeyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Sivas'ın göller açısından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Ayhan, "Sivas'ın her bölgesinin ayrı bir güzelliği ve turizm değeri var. Gökpınar Gölü de turkuaz mavisiyle Türkiye'de değil dünyada bir incidir. Bu inciyi herkesin muhafaza etmesi lazım. En başta bizlerin bu sorumluluk içerisinde hareket ettiğimizin bilinmesi lazım. Hiçbir Sivaslı Gürün Gökpınar Gölü'nün zerresine zarar getirecek davranışta bulunamaz. Buna biz başta olmak üzere tüm Sivaslılar karşı çıkar" dedi. 'GÖLE ZARAR VERECEK BİR UYGULAMAYA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ'

Projenin gölle alakalı olmadığını belirten Vali Ayhan, "Aslında gölü muhafaza eden bir projedir. Gölün etrafını baskılayan diğer çalışmaları biraz daha tabana yaymaktır. Yani yoğunluğu gölün alt tarafına doğru aktarabilmektir. Asla bir yerleşim yeri ve yoğunluk oluşturmayacağız. Tamamen dokuya uygun ahşap, suyun alt tarafındaki yürüyüş alanları oluşturabilmektir. Ayrıca bir kaç tane dinlenme bungalov evleri şeklinde bir çalışma olacak. Gölden çıkan suyu biraz daha etkin kullanabilmek adına bir çalışma yapıyoruz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Kamuoyunun da hassasiyetini alarak, daha iyi bilgilendirme yaparak, orada hukuki bir durum olmaması için de çalışmaları yapacağız. Bu konuda çok dikkatli olacağız. Elbette orada bir çevre bilinci olması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Her Türk vatandaşının ve Sivaslı'nın Gökpınar Gölü'nü korumak ve kollaması asil görevidir. Başta da bizim görevimizdir. Göle zarar verecek bir uygulamaya asla müsaade etmeyiz. Gölü daha da rahatlatmak için yapılan bir projedir. Projemizin ileriki zamanda detaylarını kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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