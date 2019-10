"Doğal afetlere her zaman hazırlıklı olmalıyız"

11.10.2019 12:12

Kars Valisi Türker Öksüz, "Doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda, Vali Öksüz başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin tüm ülkede deprem ve afetlerin hafife alınmayacağını bir kez daha gösterdiğini aktardı.

Ülkenin doğal afetler açısından riskli bir coğrafyada bulunduğunu anlatan Öksüz, "Ülkemizin yüzde 92'sinin deprem kuşağında ve nüfusumuzun yüzde 95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı bir gerçektir. Ülkemizde geçmişte birçok yıkıcı afetler yaşandığı gibi, gelecekte de meydana gelebilecek afetlerle büyük can ve mal kaybına uğrama riskimiz her zamanki mevcudiyetini korumaktadır. Bu yüzden ülke genelinde olduğu gibi Kars olarak ta doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız." diye konuştu.

Öksüz, deprem ve afetler konusunun toplumun tamamını ilgilendiren husus olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu olarak görevimiz, olası bir deprem ve afet sonrası oluşturulan hizmet gruplarının seri bir müdahale ile afetin etkilerini en aza indirmesini sağlamaktır. Deprem ve afet konusu sadece devletin işi değildir, bu konuda devlet, kamu kurum ve kuruluşları gibi tüm paydaş ve vatandaşlarımızın üzerilerine düşen görev ve sorumluluk var ve bu bilinçle hareket etmek gerekir."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AFAD Müdürü Oktay Ayğan, çeşitli kurumların yöneticileri ile daire amirleri katıldı.

Kaynak: AA