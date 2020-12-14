Doğal afetlerde dijital iletişim kullanma bilinci artıyor
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Doğal afetlerde dijital iletişim kullanma bilinci artıyor

14.12.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:06
Doğal afetlerde dijital iletişim kullanma bilinci artıyor

Turkcell tarafından geliştirilen yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'in içinde bulunan Acil Durum Butonu, deprem ve diğer doğal afet durumlarında hızlı, kolay ve kesintisiz iletişim kurulabilmesine yardımcı oluyor.

Turkcell tarafından geliştirilen yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'in içinde bulunan Acil Durum Butonu, deprem ve diğer doğal afet durumlarında hızlı, kolay ve kesintisiz iletişim kurulabilmesine yardımcı oluyor.

Turkcell açıklamasına göre, doğal afetlere iletişim açısından hazırlıklı olmanın ve bireysel olarak doğru kanalları kullanmanın önemi konusunda bilinçlenme arttıkça bu amaca hizmet eden dijital servislerin kullanımı da artıyor.

Turkcell tarafından geliştirilen yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'in içinde bulunan Acil Durum Butonu, deprem ve diğer doğal afet durumlarında hızlı, kolay ve kesintisiz iletişim kurulabilmesine yardımcı oluyor.

İhtiyaç halinde uygulama içindeki butona basan kullanıcılar, önceden belirledikleri kişilere tek tuşla yardıma ihtiyaçları olup olmadığı bilgisini konumları ile birlikte gönderebiliyor.

Tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz verilen bu hizmeti kullanarak acil durumda ulaşılması için kayıt edilen kişi sayısı 2 milyonu geçmiş durumda.

"Halkımızın ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, doğal afetlerde iletişim kanallarının açık tutulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın afet durumlarında iletişim ihtiyaçları ve sağlık durumu paylaşımları için dijital kanalları kullanması çok önemli. İzmir'de yaşanan son deprem felaketi sırasında 1 milyondan fazla kişi aramalarını BiP üzerinden gerçekleştirdi. Depremden etkilenen 10 bine yakın kişi ise 40 bin yakını ile konumunu Acil Durum Butonu üzerinden paylaştı. Geliştirdiğimiz servislerle en zor zamanlarda halkımızın ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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