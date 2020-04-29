Doğal afetler, 2019'da savaşlardan üç kat daha fazla insanı yerinden etti
Dünya genelinde çatışma, şiddet ve afetler nedeniyle toplamda 50,8 milyon kişi ülke içinde yerlerinden edildi
29.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:20
Dünya genelinde çatışma, şiddet ve doğal afetler nedeniyle toplamda 50,8 milyon kişi ülke içinde yerlerinden edildi.
Ancak aşırı sıcaklar ve doğal afetler, 2019'da savaşların neden olduğundan 3 kat daha fazla insanı yerinden etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com