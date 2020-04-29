Doğal afetler, 2019'da savaşlardan üç kat daha fazla insanı yerinden etti Dünya genelinde çatışma, şiddet ve afetler nedeniyle toplamda 50,8 milyon kişi ülke içinde yerlerinden edildi

Dünya genelinde çatışma, şiddet ve doğal afetler nedeniyle toplamda 50,8 milyon kişi ülke içinde yerlerinden edildi. Ancak aşırı sıcaklar ve doğal afetler, 2019'da savaşların neden olduğundan 3 kat daha fazla insanı yerinden etti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com