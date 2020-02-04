Doğal afetler 1 yılda 150 milyar dolar kaybettirdi

04.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:18

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Genel Müdürü Murat Çiftçi, 2019'da dünyada 820 doğal afet yaşandığını ve toplam 150 milyar dolarlık zarara neden olduğunu bildirdi.

IBS Sigorta'dan doğal afetlere ilişkin yapılan açıklamada, küresel ısınmanın en büyük etkisini gösterdiği Avustralya'da aylardır söndürülemeyen yangınlardan dolayı 10,3 milyon hektar alanın yok olduğu, alevlerin yüksekliğinin 70 metreyi aşarken, yangınlar sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 2 bin evin küle döndüğü, çok sayıda kasabanın boşaltıldığı ve 100 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Avustralya Sigorta Kurumu'nun tahminlerine göre, zararın 700 milyon Avustralya dolarını aştığı ve daha fazla artmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Genel Müdürü Murat Çiftçi, doğal afet sayısının geçen yüzyıla göre 5 kattan fazla arttığına dikkati çekti.

İklim farklılıklarının hava felaketlerini yıldan yıla etkilediğine işaret eden Çiftçi, "2019'da 820 doğal afet yaşandı ve toplam 150 milyar dolarlık zarara neden oldu. Son bilimsel çalışmalarda iklim değişikliğinin bir sonucu olarak birçok bölgede dolu ve fırtınaların artması bekleniyor. Avrupa'da yaz fırtınalarından kaynaklanan genel zararlar, yaklaşık 900 milyon dolar oldu. Öte yandan, bu risklerin karşılığında, doğal afet bilinci arttıkça sigortalı sayısının artması ve hasar frekansına bağlı olarak sigorta primlerinin de yükselmesi söz konusu." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, gelişmiş ekonomilerde özellikle sel ve fırtına riski gibi bazı doğal afet türlerinin özel devlet destekli havuz uygulamalarına geçildiğini aktararak, "Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim değişiklikleri neticesinde yaşanan sel, kuraklık, deprem, dolu, heyelan, yangın, kasırga ve hortumlar yüksek tutarlı maddi kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu kayıplar dolayısıyla da küresel olarak ciddi tedbirler almak zorunlu hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni iş modelleri sigorta ürünlerini çeşitlendiriyor

Murat Çiftçi, doğal afetlerin tarım alanlarına verdiği zarara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarındaki artış, sel ve kuraklığın hasatlar üzerindeki olumsuz etkileri, üretim kapasitesindeki azalma tarım sigortalarını da doğrudan etkiliyor. Tarım sigortaları alanında dünyanın belki de en başarılı havuz modellerinden birisi olan TARSİM, ülkemiz için sigortacılık alanında gurur duyulacak bir başarı. Zaman içerisinde farklı parametrik teminat ilaveleri ile daha da zenginleştirmeye açık bir oluşum içeriyor ve birçok gelişmekte olan ülkenin TARSİM'den referans alabileceği oluşumlar görülebilir."

İklim değişikliği kaynaklı afetler dolayısıyla sigorta sektörünün verimliliği ve geleneksel iş yapma modelinin de tehlike altına girdiğine işaret eden Çiftçi, "Yeni iş yapma modellerinin başında parametrik sigortalar ön plana çıkıyor. Bu tarz yeni ürünler özellikle enerji arzı sağlayan firmalar için önem kazanıyor ve beklenenin altında veya üzerinde girdi olması durumunda oluşan finansal zararları belirli bir noktadan sonra karşılarken, ülkemizin ve dünyanın en önemli meselelerinden birisi olan enerji kaynaklarının ve üretiminin kesintisiz olarak devam etmesine de katkı sağlıyor. Tarım ürünlerine bağlı üretim yapan sanayi kuruluşlarında da benzer arz ve talep görülüyor." ifadelerini kullandı.

Riskler meteorologlarla birlikte takip ediliyor



IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Genel Müdürü Çiftçi, özellikle sigorta ve reasürans piyasalarının finansal kapasitelerini artırmaya yönelik sunulan alternatif doğal afet senetlerinin, "sigorta ve reasürans şirketlerinin doğal afet sigortası riskini kurumsal yatırımcılara bono olarak transfer ettikleri menkul kıymetler" olarak tanımlandığını bildirdi.

Çiftçi, "Böylelikle sigortacı ve reasürörün çok büyük doğal afet risklerini sermaye piyasasına transfer etmesi dahi mümkün hale geliyor. Öte yandan, yurt dışında sigorta ve reasürans şirketlerinin sadece aktüerler ile değil, aynı zamanda meteorolog gibi bilim insanları ile özel yazımların yardımıyla risklerini takip ediyor, ölçme ve fiyatlama metotları da bunlara göre geliştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA