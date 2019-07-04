Doğal afet mağduru çiftçi için borç erteleme talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Bu yıl afet yaşayan çiftçilerin kredi borçlarının faizsiz ertelenmesini sağlayacak kararname çıkarılmalıdır.

Doğal afet mağduru çiftçi için borç erteleme talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Bu yıl afet yaşayan çiftçilerin kredi borçlarının faizsiz ertelenmesini sağlayacak kararname çıkarılmalıdır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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