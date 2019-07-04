Doğal afet mağduru çiftçi için borç erteleme talebi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Bu yıl afet yaşayan çiftçilerin kredi borçlarının faizsiz ertelenmesini sağlayacak kararname çıkarılmalıdır.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Bu yıl afet yaşayan çiftçilerin kredi borçlarının faizsiz ertelenmesini sağlayacak kararname çıkarılmalıdır." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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